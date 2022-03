Cubadebate propone recetas a base de palmito de plátano

Receta con palmito de plátano Foto © Cubadebate

A pesar de las críticas de los internautas cubanos a a la columna "Sabor y Tradición", de Cubadebate, el portal oficialista sigue publicando semanalmente recetas de cocina, en medio de la grave escasez de alimentos que sufre la gente en Cuba.

En esta ocasión, le tocó el turno al palmito de plátano, llamado así a la parte central y más recóndita del tronco del banano, así que solo está disponible para los que tengan algún sembrado de la planta.

Según la autora de la sección, la ingeniera agrónoma Silvia Mayra Gómez Fariñas, con el palmito se pueden elaborar "infinidad de recetas". Ella lo propone en escabeche, en una ensalada o como un picadillo.

Para obtenerlo hay que cortar el tallo en pedazos e ir haciéndole cortes verticales para retirar las diferentes capas de envoltura, hasta llegar al centro de la cepa donde se encuentra el núcleo (palmito). Después hay que meterlo en agua y vinagre para evitar que se ponga oscuro.

"Es rico en vitamina B6 y E, aporta fibra al organismo, es un poderoso antioxidante, es nutritivo, además el jugo del tallo de plátano ayuda a nuestro corazón, controla la acidez, mejora el metabolismo, ayuda a reducir el azúcar en sangre, es rico en hierro y potasio y controla la presión arterial", detalló Gómez Fariñas.

Más de un centenar de cubanos pidieron en febrero pasado que retiraran la columna "Sabor y Tradición" de Cubadebate, porque la escasez de alimentos en el país no permite a sus lectores hacer prácticamente ninguno de los platos que se proponen, por más simples que sean.

"Señora, no se rompa más la cabeza en hacer recetas. No hay harina. No alcanzan los huevos para empanar o hacer mayonesa. No hay suficiente aceite para freír. No hay miel. No hay nada. ¡Retire está sección, por favor!", dijo un usuario en Facebook.

"En Cuba no debían poner programas de cocina, no hay con que hacer nada", dijo otro.

La propia Gómez ha reconocido que es muy difícil proponer recetas en Cuba en el contexto actual de crisis económica, política, social y sanitaria que sufre la población, aunque alegó que hay que crecerse y "dar rienda suelta a nuestra imaginación".

En medio de la escasez y los altos precios de los alimentos, la ingeniera llegó a proponer a sus lectores recetas de gazpacho andaluz, pollo con salsa de ajonjolí y pudín de verduras.

"Cubadebate está demostrando con estas recetas cómo se burlan y le faltan el respeto al pueblo cubano que está sufriendo una miseria total", expresó un usuario en los comentarios al leer la publicación.