Martha Beatriz Roque a Amelia Calzadilla: "Siga denunciando sin importar lo que digan"

La opositora Martha Beatriz Roque Cabello lanzó este lunes un mensaje de apoyo a la joven Amelia Calzadilla, a la que instó a seguir denunciando y a “no caer en la trampa” de reaccionar a las campañas de descrédito del régimen, algo que calificó de vieja táctica del gobierno para tapar lo mal hecho.

"Siga denunciando y no le importe lo que digan de usted, aconsejó Roque Cabello, directora del Centro Cubano de Derechos Humanos y expresa de la Primavera Negra, quien acotó que “la dictadura siempre hace lo mismo”, y que “para tapar lo mal hecho lo que hacen es airear la vida de los demás”.

"Desafortunadamente me dicen que ella no quiere hablar con los disidentes, cosa que yo respeto enormemente, pero tiene que saber que su video ha tenido un gran impacto en las redes y ahora en estos momentos con esa cara dulce que ella tiene, bonita, no puede echar a defenderse, su problema no es defenderse, su problema es defender al pueblo de cuba, su problema es defender los problemas que ella tiene en su casa”, insistió la opositora.

“A nadie le interesa lo que fue su papá, a nadie le interesa que ella tenga una lampara, esa no es la situación. La situación está en que siempre la dictadura hace lo mismo para quitarse la vista de encima”, añadió.

“Nadie te va a juzgar, Amelia, la gente está muy contenta de lo que tú subiste a las redes, pero si tú quieres volver a hablar no te defiendas para nada, no hace falta defenderse, todo el mundo sabe lo que ha hecho este régimen durante 63 años”, concluyó.

En un video publicado por la joven Amelia Calzadilla el domingo, el segundo tras su estallido de indignación que se viralizó el viernes, Calzadilla expresó preocupación por el impacto que los ataques del oficialismo, y otras medidas que puedan tomar en su contra, puedan tener en sus hijos.

"Lo estoy diciendo desde ahora: no me importa que me desaparezcan, mi madre se volverá loca; pero no se metan con mis hijos. Lo estoy advirtiendo con tiempo. No se metan con mis hijos", dijo.

EN CONSTRUCCIÓN