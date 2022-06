Miles de personas asisten al primer concierto de Marc Anthony en España

Marc Anthony Foto © Marc Anthony / Facebook

Miles de personas asistieron el sábado a un concierto de Marc Anthony en el estadio RCDE de Cornellá, en Barcelona, el primero de 11 presentaciones que tendrá el cantante puertorriqueño en España.

Cerca de 23,000 fans disfrutaron con los temas del artista, una actuación que tuvo que ser aplazada dos veces por la pandemia, y que marca el inicio de su gira mundial "Pa’lla Voy Tour" en el país ibérico.

"Por fin nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por tanto calor, tanto cariño", dijo el salsero nacido en Nueva York.

Según un reporte de la agencia EFE, el concierto de algo más de hora y media convocó a miles de fans de origen latino de países como Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

Marc comenzó con su clásico "Valió la pena", para dar paso a otros temas movidos como "Qué precio tiene el cielo", "Tu amor me hace bien", "Parecen viernes", y a populares baladas como "Quién es él", "Hubo alguien", "Hasta mañana" o "Flor pálida".

También interpretó algunas de sus últimas canciones, como "Pa'lla voy" y "Mala".

Tras Barcelona, el cantante de salsa que más discos ha vendido en todo el mundo pasará por ciudades como Madrid, Sevilla, Santiago de Compostela (Galicia) y Mallorca (Baleares).

Antes de llegar a Europa, Anthony llevó su arte a numerosos escenarios de Norteamérica y América Latina. Todas sus presentaciones han venido a confirmar el gusto del público por este afamado artista.

La gira, que se anunció en el 2020 como "Opus Tour", más tarde se denominó "World Tour", hasta que finalmente cambió su nombre a "Pa'lla voy Tour".

El único problema en la gira ocurrió a inicios de mayo en Ciudad de Panamá, donde el concierto debió cancelarse por un pequeño accidente de Marc Anthony en unas escaleras poco antes de comenzar el show.

Horas después, el intérprete dijo en un comunicado que estaba mejorando: "Estoy bien. No puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", expresó.

El salsero dijo que lamentaba la cancelación, pero aseguró a sus fans en ese país que volvería, aunque la fecha de la nueva presentación no ha sido anunciada.

