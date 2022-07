Doctora cubana a quien le impiden donar sangre a su padre: “la culpa es de un sistema fallido”

Lianela Martínez, una doctora santiaguera, denunció este domingo que la culpa de la crisis en la salud cubana “es de un sistema fallido que no garantiza ni salud ni educación verdadera”, luego de que las autoridades le impidieran donar sangre directamente a su padre, quien está pendiente de una operación.

En un post de Facebook, Martínez explicó que su padre, de 64 años, y con varias condiciones médicas de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad y cardiopatía, lleva 4 días ingresado en el en la sala de Angiología del Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba esperando por una operación en que le amputaran una pierna, luego de varias complicaciones de salud en el último mes.

Las autoridades de ese hospital le han comunicado que no hay sangre de respaldo, después de que hayan conseguido la sangre para transfundirlo, y, por tanto, es imposible por el momento realizar la operación.

Facebook / Lianela Martínez

Además, le impiden donar sangre directamente (presentan el mismo grupo sanguíneo) a su padre, debido a que la práctica de las donaciones dirigidas no está permitida en Cuba.

“Que nadie venga a decirme que es culpa del bloqueo, que si el imperialismo, que yo soy médico y sé todas las cosas que se hacen y las que no, y Biden no mando a decirle a nadie aquí que impidan las donaciones dirigidas. ¿O tengo que ver en mi cara que mi padre se complique aún más?”, lamenta.

Ante esta situación, que ha colmado la paciencia de esta doctora con un padre enfermo, Martínez señala las incongruencias del sistema de salud cubano.

“Mi pregunta es a que jefe sentado detrás de un buró se le ocurrió santa estupidez de que si yo quiero donar a mi familiar no se permite, los médicos no tienen cara ya para darle a los pacientes de la escasez de recursos, de medicamentos. Es frustrante para médicos y familiares las estupideces que se le ocurren a algunos que no resuelven nada”, denuncia.

Esta doctora afirma que, quienes han pasado por una situación de hospital en Cuba, saben muy bien que no existen recursos para nada y los médicos hacen magia para salvar a los pacientes, pero, por el contrario, esos mismos recursos aparecen cuando se trata de los dirigentes o alguien cercano a ellos.

“Estoy segura de que si fuera un jefe acostado en esa cama ya el problema se hubiera resuelto. Desde ahora lo digo, si mañana no aparece la sangre para operar a mi papá, voy a denunciar desde mi profesión toda la mierda que se hace aquí en este país en Salud Publica. SOS Cuba y bien que hace falta, y espero se comparta y llegue esto a donde tiene que llegar”, concluye.

La crisis del sistema de salud público cubano es cada vez más profunda, y ante la falta de respuesta del gobierno, los ciudadanos cubanos acuden a las redes sociales para visibilizar la crítica situación que atraviesan.

El pasado sábado se conoció que Oleidys Calzado Jardines, una doctora residente en Santiago de Cuba, fue citada tras denunciar públicamente las condiciones laborales en el Centro Municipal de Genética de esa ciudad.

Sillas incómodas, un local de espera sin ventilación y donde los pacientes deben estar hacinados, inaccesibilidad para muchos pacientes, que deben trasladarse en medios propios hasta el centro, falta de equipos digitales, aires acondicionados, medios de refrigeración para las muestras, los constantes cortes de electricidad y las respuestas negativas de las autoridades ante cada queja, son algunos de los problemas que deben enfrentar diariamente quienes trabajan en ese centro de salud.

Sin dar detalles de quién la citó ni lo que se habló en la reunión, la especialista cubana depositó sus esperanzas en que la próxima vez que la convoquen sea para decirle que fueron solucionados cada uno de los problemas descritos en las redes sociales.

"De lo contrario prefiero trabajar en un área de salud pues no puedo llamarle más Centro Municipal a un lugar que tiene peores condiciones que un área y donde atendemos las pacientes de riesgo genético de 17 áreas de salud con un equipo de menor resolución que el de los policlínicos y donde no puedo fallar", adelantó la doctora.