Citan a doctora cubana por criticar condiciones de su centro de trabajo

La doctora Oleidys Calzado Jardines, residente en Santiago de Cuba, fue citada tras denunciar públicamente las condiciones del Centro Municipal de Genética, en Santiago de Cuba.

"Puede ser que mi última historia haya provocado que muchos desde su pedestal piensen que estoy haciendo una queja o que este atentando en contra de los principios que llaman revolucionarios", comenzó diciendo Calzado Jardines en un extenso post que publicó en Facebook.

Sin dar detalles de quién la citó ni lo que se habló en esa reunión, la especialista cubana sepoditó sus esperanzas en que la próxima vez que la citen sea para decirle que fueron solucionados cada uno de los problemas que describió en las redes sociales.

"De lo contrario prefiero trabajar en un área de salud pues no puedo llamarle más Centro Municipal a un lugar que tiene peores condiciones que un área y donde atendemos las pacientes de riesgo genético de 17 áreas de salud con un equipo de menor resolución que el de los policlínicos y donde no puedo fallar", adelantó.

Esta semana Calzado Jardines describió cómo son las condiciones en que trabajan los especialistas del Centro Municipal de Genética.

"No tenemos un local propio, no existen condiciones favorables y los equipos no se adecúan al volumen ni la calidad de trabajo que se nos exige", denunció.

Sillas incómodas, un local de espera sin ventilación y donde los pacientes deben estar hacinados, inaccesibilidad para muchos pacientes, que deben trasladarse en medios propios hasta el centro, falta de equipos digitales, aires acondicionados, medios de refrigeración para las muestras, los constantes cortes de electricidad y las respuestas negativas de las autoridades ante cada queja, son algunos de los problemas que deben enfrentar diariamente.

"Sabemos que existe el bloqueo externo e internos y otras razones críticas que causan está abrumadora realidad, pero para exigir una calidad de atención a este programa prioritario se necesita más que corazón y calor humano", apuntó.

Tras ser citada, Calzado Jardines no se retractó de sus palabras y enfatizó que las denuncias que hizo son de conocimiento por parte de las autoridades de Salud Pública y el gobierno de Santiago de Cuba, porque desde hace años vienen presentando cartas y reclamaciones, sin que haya una solución concreta.

"Espero que esto no se convierta en problema político-ideológico que de hecho no tengo ninguno. Es fácil cuestionar a un ser humano cuando lo colmó la última gota, todavía tengo ganas de trabajar, todavía estoy dispuesta a dar lo mejor, pero ya no lo hago con el mismo entusiasmo porque pasan los años y en vez de ver mejorías cada día estamos peor", explicó.

CiberCuba no ha podido contrastar la información con fuentes oficiales, y hasta el momento de redactar esta nota las instituciones de Salud Pública en Santiago de Cuba no habían respondido los mensajes enviados.

Los problemas en instituciones del Ministerio de Salud Pública son cada vez vez más frecuentes, y ante la falta de respuesta del gobierno, los ciudadanos cubanos acuden a las redes sociales para visibilizar la crítica situación que atraviesan.

Mireya Jiménez Calzada, vecina de Trinidad, denunció la falta de insumos médicos en el país, lo que dificulta que se someta a una operación para aliviar el dolor que le afecta el seno y el brazo izquierdo.

Bárbara Tamayo, quien padece de policondritis crónica recidivante (PR), lleva tres meses preparando el suero fisiológico que usa para lavar la zona donde tiene una traqueotomía permanente, porque en el hospital de su localidad no hay cloruro de sodio.