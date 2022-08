Escritor cubano Nelson Simón critica disposición del gobierno para cambio de divisas

El escritor Nelson Simón criticó la nueva disposición del gobierno cubano sobre las tasas cambiarias para las diferentes monedas libremente convertibles (MLC), en particular el dólar estadounidense, y aseguró que la medida no estaba hecha pensando en los mejores intereses del pueblo.

“¿A cómo se nos pondrán ahora las divisas y los mlc para los que necesitemos comprarlas en el "mercado informal" para luego poder comprar en las tiendas de mlc (que dicho sea de paso, sigue siendo el único mercado en el que hoy podemos adquirir algo de lo que necesitamos)?¿Han pensado en nosotros, los consumidores?”, cuestionó el intelectual en su cuenta de Facebook.

Facebook/ Nelson Simón

Simón reflexiona así sobre la tasa de cambio oficial del dólar, que solo será adquirido por las instituciones del estado a 120 pesos por cada USD, perjudicando más a la población, en particular a quienes no tienen forma de recibir divisas desde el extranjero.

“Si el banco no vende divisas, todos tendremos que acudir al mercado informal. La necesidad hará que el precio de las divisas en el "mercado informal" se dispare por encima de la tasa que fija el banco”, agregó el escritor.

Ya en una publicación previa, Simón había manifestado su alarma y preocupación por este nuevo experimento económico del régimen castrista. “Ahora mismo estoy riendo para no llorar”, apuntó en su perfil, al conocer la disposición, dada a conocer por el gobierno, este miércoles, en el programa oficialista Mesa Redonda.

Facebook/ Nelson Simón

Numerosos internautas apoyaron los post del intelectual pinareño y respondieron a los mismos, también con críticas a los máximos representantes de la dictadura. “Así es amigo mío, solo una aclaración, en ningún momento dijo el señor Gil que esto se hacía pensando en los consumidores, esos que se las arreglen, o nos las arreglemos, absurdo pensar en establecer la compra de divisas para que la población adquiera nuestra gloriosa moneda para efectuar vida económica en una economía utópica e inexistente, nada, la lógica del absurdo (...)”, señaló un usuario identificado como José Iván Morales Candelaria.

“Esa tasa no mejora en nada la situación actual. Está enfocada en recoger divisa de forma desesperada: sólo ayuda al turismo (reciben más pesos por sus divisas) y, a quienes reciben dinero del extranjero y por alguna cuestión no lo pueden cambiar en el mercado negro, donde el dólar y el euro van a ser pagados más caros. A lo mejor pretenden crear un fondo para empezar a vender después, pero todo es tan incierto... Los únicos que se benefician, realmente, son los turistas (para ellos trabajamos, se lee en el fondo de esta medida y en la cara del ministro de economía...)”, argumentó el forista René González Coira.

La ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, fue la encargada de dar a conocer la disposición oficial en la Mesa Redonda que, según sus palabras no se mantendrá estática y será de 1x120. La funcionaria explicó que, al aplicar el margen comercial bancario (un impuesto del 8%) quedará en 1x110.40 pesos.

El anuncio de Wilson desató una ola inmediata de críticas por parte de la población. "¡Qué falta de respeto!", es el comentario que más repiten los cubanos a través de las redes sociales, indignados por la decisión del gobierno de asumir una tasa representativa del valor que tenía el dólar en el mercado negro.

"¿Pero esa tarifa de 120 pesos no era la que ellos mismos decían que era la bolsa negra denigrante y delincuente? ¿Y por qué el pueblo tendría que vender el USD que manda la familia, al gobierno y la banca cubana? Si ellos no me garantizan inmediatamente la venta... ¡Ya saben la venta cuando llegue! ¿A cuánto será?", argumentó al respecto un internauta.

El humorista cubano Ulises Toirac fue otro que reaccionó contra la medida económica y la comparó con las novelas brasileñas, con capítulos y capítulos en los que “te parece que pasa algo y se meten meses que en resumen no pasa nada. Lo único que pasa son los días, dale pa'lante y echa pa'trá... Lo único que cambió es que el Estado se metió en la bolsa negra de la divisa a competir, con los mismos precios".