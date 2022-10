El nuevo invento cubano: Una bocina en un pomo de plástico

La “famosa inventiva” de los cubanos acaba de sacar a la luz un nuevo producto que circula en redes sociales como el “último modelo de equipo de música” y consiste en un pequeño reproductor conectado una bocina incrustada en un pomo plástico.

El invento suena a todo volumen en un video de Tik Tok en el que dos jóvenes cubanos “promocionan” el producto, reproduciendo en el altavoz una orquesta que interpreta música cubana y uno de ellos baila agarrando la botella mientras demuestra el sencillo diseño de su producto y su funcionamiento.

Grabado en lo que parece el taller del “inventor”, el autor del video promociona el aparato, diciendo que “se carga”, mientras su compañero muestra la entrada de la fuente de energía y lo que parece un pequeño radio o reproductor de sonido acoplado a la parte trasera del pomo plástico.

“Cuando dicen que los cubanos inventan más que los chinos… this is what I mean”, comentó una usuaria. “El país de la innovación… somos unos genios”, bromeó otra. “Ni la NASA nos supera”, señaló una tercera.

“¿Dónde venden eso asere? No me sale en Amazon”; “Si lo coge la NASA, al momento lo contrata”; “Los cubanos con su buen humor”; “El premio del año”; “Pensé que lo había visto todo, hasta hoy”; dijeron otros usuarios en los comentarios.

A finales de agosto, un cubano presentó en las redes sociales un ventilador casero que trabaja con agua, diseñado para paliar el intenso calor del verano, en medio de los constantes y largos apagones que sufre.

"Ya que nos están quitando la corriente a cada ratico, entonces ya cuando se va la corriente, pongo mi ventilador aspersor de agua y así puedo viví un poco tranquilo", dice Abel Garlobo en un vídeo compartido en Facebook.

Un mes antes, otro cubano agobiado por los prolongados apagones diseñó un ventilador con foco para garantizar que su pequeño hijo conciliara el sueño en las noches.

Identificado como Amauri Lincheta, el hombre presentó su invento en Facebook, y dijo que el ventilador funciona con baterías de litio y un bombillo. "Miren, tremendo fresco, caballero", afirmó emocionado el innovador.

Planteados como “soluciones” a los problemas que enfrentan en la vida cotidiana, la “inventiva” de los cubanos despertó en uno de ellos la idea de desarrollar una “aspiradora para escoger arroz”.

Sucedió en 2020, justo cuando en redes eran frecuentes las denuncias sobre la cantidad de piedras, tierra, pajilla y demás basuras que añaden los vendedores a los granos, en mercados y bodegas de todo el país.

Diseñada con materiales reciclados, la aspiradora contaba con una fina manguera que no deja pasar más que la basura, siempre que se use con precisión. El aparato servía también para escoger otros granos, según explicó su creador.