“Innovación” en crisis: Premian a cubanos que hacen milagros con máquinas viejas

La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) premió a 28 trabajadores por “alto impacto económico y social”, con La Habana como provincia más representada (7 galardones).
La edición del premio dejó un mensaje doble: reconoce el ingenio de los colectivos, pero también normaliza que la industria dependa de adaptaciones de equipos obsoletos para no detener líneas productivas en plena crisis de insumos y reposición tecnológica.
Según los medios oficialista, entre los casos destacados figura Tamara López Lavastida (28 años), técnica en la fábrica de galletas Siré, quien reconvirtió una vieja empaquetadora de caramelos para envasar galletas, “acelerando” el proceso y permitiendo colocar producto en Guantánamo y Pinar del Río tras eventos meteorológicos de 2024.
El premio subraya la creatividad, pero también la dependencia de “parches” por falta de piezas y maquinaria nueva.
La ceremonia, en el Hotel Palco, distinguió soluciones en Comunicaciones, Energía y Minas, Agropecuario, Educación e Industria Alimentaria.
Tras La Habana, las provincias con más lauros fueron Villa Clara, Sancti Spíritus y Holguín. El discurso oficial insistió en ahorros y mejoras de procesos, mientras el país opera con equipos envejecidos y cuellos de botella para la reposición.
Entre las "innovaciones" premiadas se mencionan adaptaciones para mantener activos equipos antiguos (racionalización de emergencia); aportes en bancarización, IA, educación digital y turismo de naturaleza con enfoque de ingresos en divisas; mejoras en salud (con un dispositivo no invasivo que favorece la neurocirugía infantil, terapia biológica regenerativa) y reciclaje de materia prima para sacos de la agricultura, industria azucarera, molinera, salinera y carbón vegetal.
El sector de telecomunicaciones exhibió resultados puntuales: en Matanzas se migraron más de 150 radiobases 2G desde un equipo obsoleto a uno moderno, y se introdujo una nueva funcionalidad a la red 4G que abarata despliegues de fibra. Un logro técnico real… que confirma la brecha de actualización acumulada.
Ingenio vs. modernización
La ANIR funciona como cortafuegos productivo: cuando no hay repuestos, se inventa; cuando la máquina caduca, se reconfigura.
En paralelo, el ministro del CITMA, Armando Rodríguez Batista, adelantó que la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación se presentará en diciembre ante la Asamblea y que adopta un concepto “amplio” de innovación.
Los actuales premios visibilizan la resiliencia técnica de los equipos cubanos, pero también la normalización del parche como modelo.
Sin un puente claro hacia la renovación industrial, la innovación seguirá sosteniendo la producción con máquinas viejas, en vez de impulsar el salto de productividad que el país necesita.
Preguntas frecuentes sobre la crisis industrial y la innovación en Cuba
¿Por qué se premia la innovación en Cuba si se utilizan máquinas obsoletas?
El premio a la innovación en Cuba destaca la creatividad de los trabajadores que logran mantener operativas las líneas de producción a pesar de la falta de recursos y la maquinaria envejecida. Este reconocimiento, sin embargo, también resalta la dependencia del país en soluciones improvisadas debido a la falta de inversión en tecnología nueva y moderna.
¿Qué impacto tienen las innovaciones premiadas en el sector industrial cubano?
Las innovaciones premiadas permiten mantener operativos sectores clave como el agropecuario, las telecomunicaciones y la industria alimentaria, en un contexto de crisis de insumos y reposición tecnológica. Sin embargo, estas soluciones son parches temporales que no abordan el problema estructural de un sistema productivo que necesita renovación urgente.
¿Cómo afecta la falta de modernización a la industria cubana?
La falta de modernización en la industria cubana perpetúa el uso de equipos obsoletos, lo que genera cuellos de botella y limita el crecimiento económico. La dependencia de innovaciones improvisadas y la falta de un plan claro para la renovación tecnológica afectan la capacidad del país para aumentar su productividad y competir en el mercado global.
¿Cuál es la situación de la zafra azucarera en Cuba?
La zafra azucarera en Cuba está en crisis, con una producción que ha caído a niveles históricamente bajos. La falta de modernización, la obsolescencia de la maquinaria y la escasez de caña han llevado a un colapso estructural del sector, que una vez fue un pilar económico del país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.