Trasladan a El Gato de Cuba a campamento para reclusos

El influencer cubano Yoandi Montiel Hernández, conocido como "El Gato de Cuba", fue trasladado este jueves desde la prisión de Valle Grande al campamento para reclusos Toledo II.

“En la tarde del 27 de octubre lo sacaron de cordillera y lo llevaron para Toledo II” -una prisión laboral en el municipio de Boyeros-, dijo al medio independiente Cubanet Lázaro Montiel, padre de El Gato de Cuba.

Según reveló el padre, ni a él ni a su abogado les informaron sobre el traslado de Yoandi, a quien le llevó este sábado su aseo y algo de ropa “porque ahí no tenía nada”.

“Para mí es muy importante que esté en Toledo II. Yo lo noté completamente distinto a cuando yo lo iba a ver a Valle Grande. Quiero que esté tranquilo, despejado, que se ponga a trabajar ahí y se gane su dinero en todo lo que le queda (de sentencia)”, aseguró Lázaro Montiel.

A El Gato de Cuba se le concedió la promoción a régimen de mínima severidad, lo cual permitió su traslado al campamento de reclusos, donde puede trabajar e incluso recibir pases.

Según declaró el padre, después que se le realizó el juicio la Fiscalía apeló a la condena porque quería más años, y “eso le acabó la mente allá adentro en Valle Grande”, aunque precisó que en estos momentos se encuentra bien de salud.

“Aquí todo el mundo sabe que la Fiscalía existe pero también existe la Seguridad del Estado, que no está conforme tampoco y ya eso le destruye la mente a una persona”, dijo Lázaro.

En fechas recientes, la madre del preso político denunció que las autoridades penitenciarias estaban chantajeando a su hijo en la cárcel para que incitara a los jóvenes cubanos a no salir más a las calles.

En una directa en Facebook, María Hernández contó que al Gato le tocaba cambiar en agosto al régimen de libertad condicional, pero que su caso estaba en los tribunales y no se la habían concedido. Además, le restringieron las llamadas telefónicas.

"Están usando como un tipo de chantaje con él, porque fueron a verlo para decirle que hablara por las redes, que incitara a los jóvenes cubanos a que no salieran más a las calles. El se negó, por supuesto, el está puesto. Porque si tú estás por algo como tú vas a echar pa'atrás después; y él no es de eso. Eso es chantaje, y él se puso firme y dijo que no, que a él le echaron dos años injustamente y él los está cumpliendo", subrayó.

En abril de este año, Yoandi Montiel fue sentenciado a dos años de prisión por el tribunal del municipio Diez de Octubre, pero la Fiscalía de ese sitio apeló la condena con la intención de alargar su sentencia.

En el momento de su sentencia, el youtuber ya llevaba más de 11 meses preso, por lo que, de acuerdo con las leyes cubanas, tendría posibilidades de salir en libertad, por lo que Fiscalía busca extender su sanción y mantenerlo en la cárcel.

El Gato fue detenido el 12 de abril de 2021 y procesado por el supuesto delito de desacato agravado de carácter continuado, por sus transmisiones directas en redes sociales.

Yoandi se hizo popular en las redes sociales por sus videos cargados de humor y de verdades sobre la realidad de Cuba. En medio de sus comentarios jocosos y sus gestos, las críticas al gobierno fueron subiendo de tono.

Por el nivel de espectadores y la aceptación que tuvo en redes sociales, la Seguridad del Estado intentó reclutarlo durante un interrogatorio hace más de un año.

Según contó El Gato en ese momento, la intención de los agentes era convencerlo de que trabajara para ellos porque "necesitamos hombres como tú".