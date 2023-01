Cubanos con parole humanitario aprobado agilizan sus viajes a EE.UU.

Cubanos con parole humanitario aprobado están adelantando sus viajes ante el temor de que el programa sea interrumpido, ello a pesar de que este miércoles se supo que en principio hasta el 25 de abril debe mantenerse vigente.

“Decidí cambiarlo para hoy mismo, no quería esperar más tiempo ni que pasara nada”, dijo en declaraciones a Univision un joven que patrocinó a su madre residente en Cuba.

“Yo hace cinco años no veo a mi hermano y este ha sido un medio bueno para podernos reencontrar, gracias a Dios. Anoche mismo lo llamé y le dije: 'oye, hay que cambiar, que esto se va a acabar ya'”, aseguró otro ciudadano de la isla que esperaba a su familiar en el Aeropuerto Internacional de Miami, que ha visto incrementado su trasiego de viajeros en las dos últimas semanas.

“Mi cuñada sacó el pasaje y nos fuimos porque no queríamos perder esta gran oportunidad”, dijo un beneficiario recién arribado a suelo estadounidense, quien a continuación añadió "me erizo por el trato que me han dado desde que llegué”.

Otra entrevistada calificó de “genial” el programa, al tiempo que subrayó “no lo pueden quitar”.

Ante la demanda interpuesta por una veintena de estados contra el programa de parole humanitario, este miércoles se supo que el Tribunal del Distrito Sur de Texas programó una audiencia para finales de abril destinada a organizar de qué manera se va a llevar el caso.

No obstante, a pesar de que se mantendrá activo el programa migratorio de Joe Biden al menos hasta esa fecha, no son pocos los beneficiarios que no se confían y no quieren tentar a la suerte, motivo por el cual están adelantando sus viajes.

"No podemos descartar la posibilidad de que el estado de Texas -si es no lo ha hecho ya- presente una moción y pida a la corte un bloqueo preliminar del programa de parole", indicó al citado medio el abogado de inmigración José Guerrero.

Periodistas cubanos residentes en Estados Unidos que siguen de cerca el tema migratorio también están recomendando a la comunidad que adelanten sus pasajes.

Javier Díaz dijo -citando el testimonio de abogados- que no hay garantía de que junto a la demanda no se haya presentado una moción que implicaría que el programa de parole pueda ser paralizado incluso antes de la audiencia del 25 de abril.

"Mi recomendación, desde lo personal a todas aquellas personas que tengan sus permisos de viaje autorizados es que no dilaten más su proceso y que ingresen a Estados Unidos", dijo el comunicador en un video difundido en sus redes.

Idéntica recomendación había hecho previamente Mario J. Pentón. "Si ya tienes la autorización de viaje no demores tu vuelo. No sabemos si el programa Parole pueda ser pausado en los próximos días", escribió en Facebook tras conocerse la demanda de estados republicanos contra la medida migratoria de Biden.

Mientras tanto, el senador cubanoamericano Marco Rubio se mostró contrario al parole humanitario aprobado por la administración Biden porque asegura que ningún país del mundo puede asumir un coste semejante, al tiempo que se mostró a favor de la demanda presentada por para anular el nuevo programa.

Marco Rubio justificó la demanda argumentando la fuerte presión económica que ejerce el programa sobre los presupuestos locales de los estados.