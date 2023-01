Cubanos entre los más de 1,200 migrantes expulsados por EE.UU. a Ciudad Juárez

El gobierno de Estados Unidos ha expulsado a 1.268 migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití hacia la mexicana Ciudad Juárez desde el pasado 5 de enero, cuando el presidente Joe Biden anunció un nuevo plan migratorio que conllevó al cierre inmediato de la frontera.

Un reporte del diario El Heraldo de Juárez señala que a la mayoría de los migrantes que ha recibido el Instituto Nacional de Migración (INM) en México se les entrega una carta que da al indocumentado 15 días para abandonar el país. A los grupos de familias se les extiende una carta oficio similar pero sin fecha límite.

Sin embargo, varios cubanos que han sido retornados a México afirmaron que las autoridades los subieron a un autobús, y engañados con la excusa de que los enviarían a Tabasco fueron subidos a un avión que los repatrió a la isla.

La cifra de inmigrantes devueltos, muy baja para los números de arribos a la frontera en los días previos al anuncio de Biden, confirma la drástica disminución de indocumentados de esos cuatro países que han cruzado la frontera desde que el Gobierno estadounidense prometiera hasta 30.000 paroles mensuales para inmigrantes de las cuatro nacionalidades en conjunto, a fin de que puedan llegar legalmente a la nación de acogida.

El INM informó que no se han estado retornando los 200 migrantes diarios que pactó el gobierno de México con Estados Unidos desde el pasado 5 de enero. "El 6 de enero fue el primer día que comenzaron los retornos y fueron solo 100 migrantes".

"De ese día al viernes 13, esta frontera recibió en una semana 1.000 migrantes. (...) Entre el lunes 16 y martes 17 de enero, a mitad del puente, el personal del INM recibió cada día a un grupo de 50 personas (...) y a partir del miércoles 18 de enero, la cifra de expulsiones disminuyó a 20 migrantes retornados, cifra que se ha mantenido hasta el 26 de enero", destacó el rotativo.

Sin embargo, las autoridades se enfrentan a un hecho innegable, en los márgenes del Río Bravo hay cientos de migrantes que se encuentran varados y ya no cuentan con un permiso de estancia vigente. Las autoridades han descartado los operativos por el momento, señala la información.

"Otros llegaron por tren, por lo que no cuentan con ningún documento que acredite su permanencia en este país de manera legal, por lo que es evidente que no pueden conseguir un empleo y se encuentran limpiando vidrios, vendiendo dulces, incluso algunos pidiendo dinero", lo que mantiene a Ciudad Juárez y otras fronterizas al borde de una crisis humanitaria, indica el reporte.

El gobierno de Estados Unidos –que en 2022 enfrentó una crisis migratoria sin precedentes en sus fronteras con más de 3000 personas de las cuatro nacionalidades mencionadas que pedían refugio político diariamente como promedio– reiteró recientemente que serán expulsados a México los migrantes de Cuba, Haití, Venezuela, y Nicaragua que decidan cruzar su frontera sur, y perderán el derecho a acogerse al parole humanitario.

Muchos cubanos que no tienen “patrocinadores” ni obtienen cita con la app de CBP ONE siguen llegando a la frontera estadounidense, la mayoría obligados por los coyotes que los engañan diciéndoles que no serán devueltos, pero tras ser procesados son devueltos a México.

No obstante el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló que el arribo de migrantes cubanos a la frontera de Estados Unidos y México disminuyó drásticamente en enero, luego de la implementación del programa de parole humanitario.

Las detenciones de indocumentados cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que intentaron cruzar ilegalmente la frontera disminuyeron en un 97% en comparación con diciembre, hecho corroborado por el INM de México.

Esa media de los cuatro países representa el punto más bajo de la inmigración ilegal desde febrero de 2021.