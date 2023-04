Miami Beach se prepara para enfrentar emergencias en Spring Break de 2024

La ciudad de Miami Beach se prepara para enfrentar emergencias en Spring break del 2024, dijeron las autoridades locales.

El comisionado Alex Fernández adelantó que para ese período vacacional del año próximo “vamos a tener un toque de queda, vamos a tener restricción en la venta de bebidas alcohólicas”.

Aseguró que “no queremos el delito en nuestra ciudad” y que aunque el debate para aprobar las medidas fue extenso, todos estuvieron de acuerdo en ponerle fin al caos que se genera con la llegada de miles de vacacionistas al sur de Florida cada año, incluidos asesinatos y violencia armada.

Fernández argumentó, además, que “no podemos permitir que siga regresando a nuestra ciudad esta cantidad de personas que se apoderan de las calles, no respetan las leyes, no respetan a la policía, y no respetan la vida de un inocente”.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo además que “el problema es que tenemos casi una milla de paseo público, con negocios a un lado y playa en el otro. Debemos encontrar la manera de despejar el área”.

Fernández apuntó también que se reunió con comerciantes de Miami Beach y estos estuvieron de acuerdo con implementar estas medidas y comunicarlas con tiempo para que los negocios tengan tiempo de prepararse cuando llegue el Spring break, que generalmente ocurre en las últimas semanas de marzo.

Las autoridades de Miami Beach impusieron toque de queda el domingo 19 de marzo último , tras sufrir dos noches consecutivas con tiroteos que dejaron víctimas mortales.

"En respuesta a los dos tiroteos y las multitudes excesivamente grandes y rebeldes, y para mitigar conductas peligrosas e ilegales, la ciudad de Miami Beach ha ordenado un estado de emergencia y un toque de queda desde las 23:59 horas del domingo 19 de marzo de 2023 hasta las 06:00 horas del lunes 20 de marzo de 2023", señalaron en un comunicado publicado en Twitter.

Las autoridades alertaron que aplicarían un grupo de medidas de emergencia separadas desde el 23 de marzo hasta el domingo 27 de marzo.

Ese fin de semana se caracterizó por tener demasiado movimiento en las calles de Miami Beach provocado por el aumento de los visitantes que celebran las vacaciones de primavera, conocidas también como Spring reak.

La intención de las autoridades fue la de aprobar medidas de restricción cuanto antes.

El primero de los tiroteos de ese fin de semana ocurrió el viernes 17 de marzo, cerca de 7 Street y Ocean Drive, en medio de las festividades del día de San Patricio y con una gran afluencia de visitantes en la ciudad por los días de spring break. Una persona falleció y otra resultó herida por disparo de bala.

En la madrugada del domingo 19 se produjo el segundo tiroteo, cerca de 11 Street y Ocean Drive. Una persona murió tras recibir un disparo, y otro individuo resultó herido.

En 2022 la ciudad de Miami Beach impuso un toque de queda en las vacaciones de primavera, después de que ocurrieran en la ciudad varios tiroteos en zonas donde había multitud de personas. En la última semana de las spring break levantaron las restricciones.