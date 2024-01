Niegan atención médica a un anciano por falta de insumos en hospital de Guantánamo

Una cubana denunció que a su padre le fue negada la atención médica en un hospital de Guantánamo y en su lugar “lo mandaron a morir a su casa sin darle los primeros auxilios”.

“Buenas tardes, amigos, familiares, conocidos y a todas las personas que se sientan identificadas. En estos momentos estamos atravesando una situación crítica con mi papá, más conocido como el Indio del Reparto Obrero, donde le fue negada la atención en el Hospital General, dicen ellos que por no tener recursos (guantes, torundas, cloruro de sodio, pinzas etc...”, relató el sábado esta guantanamera que se identifica en Facebook como Nora GR.

Facebook / Nora GR

La mujer aseguró que la situación de su padre es crítica y necesita ser intervenido quirúrgicamente, “es decir una cura como la que requiere en estos momentos con anestesia y bajo el cuidado del personal de salud, y no contamos ni con los medios ni el conocimiento médico, y aun así en el hospital se niegan a darle atención, en fin, lo mandaron a morir a su casa sin darle los primeros auxilios”

“Cualquier ayuda que nos puedan brindar directa o indirectamente se lo vamos a agradecer. Le pido a mis amigos y familiares que una vez más no me abandonen. Gracias”, concluyó.

El sistema de salud cubano está profundamente afectado en la actual crisis económica. Hay más de 250 medicamentos en falta. A la carencia de material quirúrgico e insumos de todo tipo se suma la drástica disminución del personal médico lo que está empujando la situación al punto de un colapso. Pedidos de ayuda como este cada vez son más comunes.

Unos días atrás, trascendió que una madre cubana está pidiendo ayuda en las redes sociales para solucionar la situación de su hijo, quien padece de epilepsia y necesita con urgencia dos medicamentos que están en falta en el país.

Sarai Martines, residente en Antilla, Holguín, necesita valproato de sodio, un fármaco estabilizador del estado de ánimo que actúa en el sistema nervioso central, y lamotrigina, una molécula que se usa como medicamento para la epilepsia y el trastorno bipolar.

A finales de diciembre, una residente en La Habana denunció que podía morir por falta de medicamentos para la presión arterial y en las farmacias de la provincia no podía conseguirlos.

"Tengo 49 años, me dio un derrame cerebral a los 46 por presión arterial de 210/120. No hay medicina en la farmacia para la presión y si no tomo las medicinas puedo morir, pues me puede repetir", dijo en una publicación en Facebook.