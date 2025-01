"Parecía que la ropa me iba a explotar": Cubana en EE.UU. muestra cómo lucía antes de perder 30 libras

La cubana Randely Valdés (@randely29) sigue motivando en la red con el testimonio de su cambio físico y su llamado (no siempre convencional ni apto para oídos sensibles) a elegir formas de vida más saludables.

En un vídeo, que sigue dando que hablar aunque fue compartido hace unas semanas, mostró unas fotos inéditas de cómo lucía antes de perder entre 25 y 30 libras, y confesó que nunca se había atrevido a mostrarlas porque no le gustaba cómo se veía. Este material forma parte de la constante inspiración que Randely comparte con su comunidad, donde habla abiertamente sobre sus hábitos y su transformación.

“¿Cómo me veía antes de perder esas 25 30lb? Estas fotos yo no las he publicado porque no me gustan cómo se ven, pero se los quiero mostrar para que vean por qué yo tomé la decisión”, explicó Randely. La influencer también aclaró: “Yo sé que mucha gente va a decir 'ay, pero no te veías tan mal', pero a mí no me gustaba cómo yo me veía”.

En el video, que ha acumulado más de 64.4k likes, Randely detalló momentos clave que la llevaron a cambiar. Recordó, por ejemplo, su celebración tras obtener la ciudadanía americana en octubre de 2023: “Esto fue en octubre del 2023 cuando me hice ciudadana americana y fuimos a celebrar un restaurante en Las Vegas, y mi amor parecía que la ropa me iba a explotar”. También mencionó su sorpresa al ver fotos de eventos como un concierto de Bad Bunny o un juego de baloncesto: “Fui al concierto de Bad Bunny y miren sentada cómo me veía, o sea, yo no podía creer cuando yo veía esas fotos y yo veía lo hinchada que yo estaba”.

Aunque seguía haciendo ejercicio con pesas, Randely admitió: “Yo considero que en algún punto yo pesé muchísimo más de 160lb, pero yo no me pesaba tan seguido porque me sentía mal”. Sobre su proceso de cambio, concluyó: “Lo más importante es que desperté, cambié esos hábitos y estamos de vuelta, mi amor”.

El video generó miles de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales se identificaron con su experiencia y la llenaron de preguntas: “¿Qué haces para bajar los muslos? Yo las libras de más las tengo en los muslos”; “Me pasa igual, me cuido, hago ejercicio y no adelgazo”; “Literalmente estoy así como en tus fotos y no me gusta nada. Vamos a trabajar en eso”. Otros aprovecharon para contar sus propias historias: “Yo peso 170 lb pero no sé cómo empezar” o “Dejar el dulce por completo sí me ha funcionado”.

Muchos usuarios la felicitaron por su cambio y constancia: “Antes estabas preciosa, pero ahora estás divina”; “Tus videos me han motivado a empezar a hacer ejercicio”; “Uno no se da cuenta de lo pasado que está hasta que ve las fotos. Me inspiraste a empezar”. Randely también respondió a varios comentarios con su habitual mensaje motivador: “Si se puede”.

Aunque el video es de hace semanas, Randely ha seguido compartiendo contenido donde habla de su rutina, sus hábitos, y el impacto positivo que su decisión ha tenido en su vida. Su sinceridad y disposición a mostrar las fotos que tanto le costó publicar la han convertido en un ejemplo de cómo el cambio físico puede ser también un proceso de aceptación y superación personal.

