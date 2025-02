Zelenski dispuesto a dimitir si se logra la paz o el ingreso a la OTAN

Vídeos relacionados:

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que estaba dispuesto a dimitir como presidente si con ello conseguía la paz para su país o el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La declaración se produjo en una en una rueda de prensa en la cual le preguntaron si estaba dispuesto a dimitir si con ello se garantizaba la paz para Ucrania.

Lo más leído hoy:

"Si garantiza la paz para Ucrania, si realmente necesitan que dimita, estoy dispuesto. Puedo cambiarlo por la OTAN", expresó el mandatario de 47 años, y agregó que su sueño es lograr el fin de la guerra.

En su comparecencia destacó que está centrado en la seguridad de Ucrania actualmente, no dentro de 20 años, y añadió que no es su "sueño" seguir siendo presidente durante décadas.

A su vez, describió su enfoque con la administración de Donald Trump con "pragmático".

"Aquí no hay espacio para las emociones", dijo, en respuesta a una pregunta acerca de los comentarios de Trump sobre él. "Obviamente, no diría que las palabras del presidente Trump sobre mí son cumplidos, por no decir otra cosa".

En la rueda de prensa también invitó al presidente de EE.UU. a visitar Ucrania y se mostró dispuesto a viajar a territorio estadounidense para reunirse con el gobernante de ese país.

Aunque agradeció el apoyo de las administraciones de Biden y Trump, expuso que quiere comprensión y garantías de seguridad por parte del presidente Trump para ayudar a Ucrania.

Sus declaraciones se producen luego de que Rusia lanzara 267 drones contra Ucrania, en un ataque sin precedentes en vísperas del tercer aniversario del conflicto bélico entre ambos países.

El propio Zelenski alegó que sus ciudadanos viven bajo el "terror aéreo" y se refirió a una reunión entre líderes europeos que tendrá lugar en Ucrania este lunes para abordar la estrategia "para las próximas semanas". "Hay algunas decisiones fuertes que tomar", apuntó.

El camino hacia el fin del conflicto ha estado inmerso en un ambiente de tensión.

En fechas recientes, el mandatario ucraniano recibió una serie de calificativos por parte de su homólogo estadounidense, quien llegó a tildarlo de "dictador sin elecciones".

Trump lo llamó comediante "modestamente" exitoso, y lo acusó de haber convencido a Estados Unidos de gastar 350 mil millones de dólares para entrar en una guerra que no podía ganar y que nunca debió empezar.

El líder republicano ha afirmando que está negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia pero ha excluido a Ucrania de las conversaciones que sostuvieron funcionarios estadounidenses y rusos en Riad, Arabia Saudí, sobre el fin de la guerra con Rusia.

El pasado martes, Trump sostuvo que Ucrania pudo haber evitado el conflicto si hubiera llegado a un acuerdo.

Zelenski, por su parte, advirtió que el presidente estadounidense es víctima de la desinformación promovida por Moscú, lo que afecta su percepción del conflicto entre Ucrania y Rusia.

En una intervención ante medios de prensa, el mandatario ucraniano presentó una controvertida propuesta de Estados Unidos, según la cual Ucrania debería entregar el 50 % de sus recursos naturales sin recibir a cambio garantías de seguridad.

Preguntas frecuentes sobre la posible dimisión de Zelenski y las tensiones entre Ucrania y EE.UU.