Díaz-Canel pide a jóvenes cubanos no dejar morir las ideas de Fidel Castro en su centenario

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El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel exhortó este viernes a los jóvenes del país a mantener vivo el legado ideológico de Fidel Castro durante el año en que se conmemora el centenario de su natalicio.

En un encuentro con cerca de un centenar de jóvenes en vísperas del 4 de abril, Díaz-Canel afirmó que "Si Fidel y su generación no dejaron morir las ideas del apóstol en el año de su centenario, nosotros no vamos a dejar morir las ideas del comandante en jefe en su centenario. Y la mejor manera de hacerlo es actuando. La mejor manera de hacerlo es participando."

Díaz-Canel también les habló a los jóvenes sobre las complejidades del momento actual y lo que calificó como ataques permanentes del gobierno de Estados Unidos contra la Revolución Cubana, y les pidió vincularse a proyectos de participación popular, defensa de la patria, desarrollo energético, producción de alimentos y la "batalla comunicacional y política".

El gobierno cubano había declarado 2026 como el Año del Centenario del Comandante.

La cita, previo a la fecha en que se conmemoran el aniversario 64 de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 65 de la Organización de Pioneros José Martí, fue transmitido por Canal Caribe y difundido por la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba.

Entre los participantes había científicos, educadores, médicos, ingenieros, artistas, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, estudiantes universitarios y soldados del servicio militar activo.

Entre los invitados especiales estuvieron jóvenes oficiales del Ministerio del Interior que participaron en Venezuela el 3 de enero, cuando 32 militares cubanos murieron durante la Operación Resolución Absoluta ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Uno de esos oficiales declaró en el encuentro: "Con la misma convicción, con la misma gallardía, el mismo patriotismo que hicimos nuestra tarea en Venezuela. Lo vamos a hacer aquí, donde sea que sea necesario."

También se presentó el proyecto "Jóvenes que son Leyenda", en un contexto en que la Unión de Jóvenes Comunistas ha registrado pérdidas de más del 15% de su afiliación en algunas provincias en los últimos años.