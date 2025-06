"Aquí un perro puede comer mejor que un cubano": Cubano en España lamenta situación en la isla

El creador de contenido cubano conocido como @el.profesor.cubano, hijo del humorista Antolín El Pichón, ha vuelto a generar una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar un video desde Murcia, España, en el que compara la abundancia de productos para mascotas con la precariedad alimentaria que se vive actualmente en Cuba.

“Aquí hay comida para gato, para perro, para peces, para pajaritos, para todos los animales que puedas tener. Y mi país, Cuba, sin pan, sin un pan”, denuncia con indignación el joven, mientras recorre un supermercado en España. “El pan yo creo que es el ejemplo de la pobreza más extrema. Una persona que no tenga pan...”, sentencia, visiblemente afectado.

La publicación, compartida en TikTok, incluye también imágenes de una cola en Cuba para comprar pollo importado desde Estados Unidos. La escena es acompañada por el mensaje sobreimpreso: “¡Cuba duele!”, que se ha convertido en consigna recurrente entre muchos cubanos emigrados.

Un dolor compartido

El video ha provocado decenas de comentarios solidarios, tanto de cubanos como de españoles. “En Cuba no se puede vivir, pero que no se puede vivir”, expresó una usuaria. Otra comentó: “Allí no se piensa en vivir, se piensa cómo sobrevivir otro día”. El testimonio también generó respuestas desde el extranjero: “También me duele siendo española”, escribió una seguidora conmovida.

La comparación entre la vida en Cuba y en España despertó reacciones de quienes temen que la situación se repita en otros contextos: “Al ritmo que vamos, aquí nos vemos parecido. Volvemos al pan con mantequilla para desayunar y cenar”, alertó un usuario en referencia a la situación económica en España.

Otras voces apuntaron directamente al sistema político imperante en la isla. “El comunismo es lo más desastroso del mundo”, escribió un internauta, mientras que otro concluyó: “Mi mujer es cubana y lo sufrimos en nuestras carnes”.

La denuncia del joven cubano sobre la falta de pan en su país se produce en un contexto marcado por una crisis nacional en el abastecimiento de harina de trigo, que ha obligado a restringir la producción y distribución del pan normado en varias provincias del país. En Ciego de Ávila, por ejemplo, el pan se vende en días alternos y apenas se cubre el 50 % de la demanda, mientras que en Matanzas la población quedó completamente sin pan de la canasta básica durante varios días. Los precios en el mercado no estatal han alcanzado cifras alarmantes, con unidades de 200 gramos vendiéndose hasta por 150 CUP en algunas zonas del país, según datos oficiales recogidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Estas condiciones evidencian una marcada desigualdad regional y el deterioro sostenido en el acceso a uno de los alimentos más básicos en la dieta cubana.

Dolor por la tierra natal desde España

Este nuevo testimonio se suma a una serie de publicaciones previas del mismo autor en las que retrata, desde la nostalgia y la crítica, el contraste entre su vida actual en España y las carencias vividas en Cuba.

En abril, publicó un video desde un bazar en el que recordaba cómo su abuelo recogía tornillos y puntillas de la calle porque en Cuba “no hay ferretería, no hay nada”.

En otra publicación reciente, destacó el valor simbólico de una cubeta vacía, “oro molido” en la isla, debido a su utilidad múltiple ante la escasez de recursos.

Una realidad que también visibilizan otros

El testimonio se alinea con denuncias similares como la del youtuber español Juanjo Dalmau, quien desde La Habana grabó una extensa cola frente a una bodega, declarando: “Imagina vivir en un país donde tu comida depende de una libreta que en la mayoría de las veces solo reparte vacío”.

Dalmau también ha documentado calles con basura acumulada, viviendas al borde del colapso y el colapso del transporte público, reforzando la idea de una isla sumida en la precariedad cotidiana.

Entre la tristeza y la denuncia

La frase “Cuba duele” ha calado hondo entre los usuarios que ven estos videos como una forma de canalizar la impotencia y la tristeza por la situación en la isla. Entre los mensajes más repetidos destacan expresiones como: “Sin palabras, hasta cuándo”, “Duele tanto”, “Es tremendo lo que pasa en Cuba” y “Gracias por tener siempre a Cuba en primera línea”.

Frente al dolor, también emergen llamados al despertar cívico: “Patria y libertad... Para conseguirlo hay que salir a la calle y luchar todos los días”, escribió un usuario.

