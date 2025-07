Victimismo y represión: Johana Tablada y la vieja fórmula del castrismo ante las presiones redobladas de EE. UU.

Vídeos relacionados:

La subdirectora general de Estados Unidos del ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Johana Tablada de la Torre, saltó a la palestra una vez más para lanzar una perorata en contra del nuevo memorando de seguridad nacional firmado por el presidente estadounidense Donald Trump, que refuerza el embargo y prohíbe el turismo de Estados Unidos a la isla.

Haciendo gala de su diestro manejo del relato oficial -esa mezcla habitual entre propaganda, victimismo y cinismo con la que La Habana intenta disfrazar su responsabilidad por la tragedia nacional que ha impuesto durante más de seis décadas-, la funcionaria lanzó una andanada de acusaciones histriónicas para reforzar la tambaleante imagen del régimen cubano.

Captura de pantalla Facebook / Johana Tablada

“¿Cómo se puede afirmar que al fortalecer un cerco económico... ayudan al pueblo cubano?”, se preguntó Tablada de la Torre en sus redes sociales. Su publicación -rebosante de bilis contra el Secretario de Estado, Marco Rubio, y los políticos cubanoamericanos- no resiste el más mínimo ejercicio de lógica.

La respuesta es simple: presionando a un régimen totalitario que ha secuestrado la soberanía nacional y que utiliza los recursos del Estado no para mejorar la vida de los cubanos, sino para sostener una maquinaria represiva, una casta militar-empresarial, y una élite que ha convertido la pobreza del pueblo en botín personal. No es el pueblo el blanco de las sanciones; es el aparato que lo oprime.

“¿Cómo se puede justificar... que quitando libertades y derechos a ambos pueblos se defiende la libertad?”, añadió. Habría que preguntarle a la diplomática a qué libertades se refiere. ¿A las que su gobierno niega sistemáticamente a los cubanos? ¿A la libertad de expresarse sin ser encarcelado, como tantos periodistas, activistas y artistas independientes? ¿A la de asociarse o fundar un partido, como prohíbe la Constitución impuesta por el PCC? ¿O a la de prosperar sin depender de la trama clientelar de una empresa militar como GAESA?

Lo más leído hoy:

Tablada de la Torre parece olvidar que en Cuba no hay elecciones libres, ni separación de poderes, ni prensa independiente, ni garantías judiciales. Habla de "quitar derechos" como si el régimen que representa no hubiera institucionalizado la represión como forma de gobierno y política de Estado. El colmo de su hipocresía es hablar de "asfixia" cuando su régimen asfixia diariamente a millones de cubanos bajo control, vigilancia y miedo.

“¿Cómo se puede criminalizar los viajes, el comercio, el sustento de un país y naturalizar el cerco más inhumano?”. Lo que criminaliza Estados Unidos no son los viajes ni el comercio, sino el financiamiento a estructuras militares y represivas que controlan y manejan de forma opaca el sector turístico, las importaciones y exportaciones, la economía dolarizada, y que el único sustento que proveen a la población está en la libreta de abastecimiento, o en sus tiendas en dólares, esa moneda con la que no paga a sus trabajadores.

Lo que se regula son las transacciones con entidades que no representan al pueblo, sino a un aparato de dominación. Lo que se pretende limitar es el negocio opaco de los generales, no el contacto humano entre pueblos. Y si de "cerco inhumano" hablamos, podría empezar por el que el régimen impone al impedir que los cubanos salgan libremente del país o decidan su propio destino sin miedo a la persecución o el exilio.

En su arrebato propagandístico, Tablada de la Torre culpó a Rubio de ser el arquitecto de cada medida contra el régimen. Lo presentó como si fuera omnipotente, capaz de controlar el gabinete presidencial y dictar la política exterior de la primera potencia del mundo. Esta teoría del complot permanente contra Cuba es vieja, cansina y sobre todo, ineficaz.

El nuevo memorando no es más que la continuidad de una política que distingue entre el pueblo cubano y quienes lo reprimen. Apoya el acceso a internet libre, los medios independientes, el surgimiento de una economía privada real y el debilitamiento de estructuras como GAESA, que concentran el poder económico del país en manos de una casta militar.

Que Tablada de la Torre lo llame "paquetico" no lo hace menos contundente. Lo que molesta al régimen no es el contenido, sino su eficacia. Porque sabe que el verdadero cerco no lo impone Washington, sino el que ellos mismos han construido en torno a la libertad, al derecho a decidir, a la posibilidad de cambio.

Si de verdad les preocupara el dolor de las familias cubanas, el gobierno al que sirve Tablada de la Torre abriría un proceso de transición democrática, permitiría elecciones libres y plurales, respetaría los derechos humanos y pondría fin al control absoluto que ejerce sobre la vida nacional. Pero prefieren seguir traficando con victimismo, conspiraciones y resentimiento.

Mientras eso no ocurra, cada medida que debilite al régimen y fortalezca al ciudadano será no solo justificada, sino necesaria.