La Zaza casi vacía: el mayor embalse de Cuba agoniza por falta de agua

Los embalses espirituanos, en su conjunto, se encuentran en una situación crítica

Vídeos relacionados:

La presa Zaza, el mayor embalse de Cuba, acumula apenas 106,4 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa solo el 12% de su capacidad de diseño de 1,020 millones de metros cúbicos y la coloca en el segundo punto más bajo de su historia.

Según datos de Recursos Hidráulicos en la provincia de Sancti Spíritus, el récord de sequía en este acuatorio se registró en mayo de 1976, cuando descendió a 99,6 millones de metros cúbicos.

Las cifras actuales marcan el nivel más bajo en 49 años, justo en medio del período lluvioso, informó el periódico oficial Escambray.

Los embalses espirituanos en su conjunto se encuentran también en una situación crítica, con apenas el 17% de llenado promedio. Entre los más afectados, además de Zaza, están La Felicidad, Dignorah y Aridanes, todos golpeados por la prolongada falta de precipitaciones.

El panorama confirma que el mayor reservorio de agua del país está al borde del colapso, lo que agrava la vulnerabilidad de la población y expone la incapacidad oficial para enfrentar una sequía que se repite con frecuencia creciente.

La población del municipio cabecera de Sancti Spíritus recibe agua turbia, con mal olor y presencia de insectos, una situación que las autoridades reconocen y atribuyen a la sequía y a problemas en las fuentes de abasto, sin que se vislumbren soluciones inmediatas.

Lo más leído hoy:

Por su parte, la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh visitó Consolación del Sur, en Pinar del Río, para revisar el sistema hidráulico y los acuerdos previos sobre el abasto de agua.

En la presa Herradura, principal fuente para el cultivo de arroz en el proyecto Cuba-Vietnam, constató que está al 41 % de su capacidad.

También recorrió el campo de pozos municipales, donde supervisó reparaciones y orientó mejorar el mantenimiento de bombas y estructuras eléctricas, con el objetivo de “poner fin a los ciclos de agua tan extensos que en la actualidad atentan contra la calidad de vida de al menos 25,000 habitantes en Consolación del Sur”, señaló el periódico provincial Guerrillero.

La provincia de Santiago de Cuba enfrenta una de las peores sequías en décadas. Los principales embalses que abastecen a más del 80% de la ciudad cabecera almacenan apenas 23,3 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa un 15,6% de su capacidad total.

Este déficit ha alargado los ciclos de distribución de agua potable en comunidades santiagueras a más de 30 días, convirtiendo la crisis en un drama cotidiano.

El deterioro estructural también ha quedado expuesto en reportes que señalan que el sistema hidráulico está colapsado y no tiene capacidad para garantizar la distribución mínima, incluso en los casos en que existen reservas puntuales.

Mientras tanto, en Holguín la situación no es más alentadora. La propia Chapman constató recientemente las acciones para enfrentar la sequía en esa provincia, donde 66 comunidades presentan dificultades en el servicio y julio fue reportado como el mes más seco de la última década.

Más de 90,000 personas en la ciudad de Las Tunas tienen dificultades para abastecerse de agua de forma regular en sus viviendas, especialmente en las zonas más altas de la geografía urbana, donde la presión nunca alcanza para llegar a los hogares.

En este sentido, el gobierno admitió que la sequía ha provocado un aumento de delitos relacionados con el agua, como el robo y los desvíos de este recurso, lo que ha afectado a comunidades enteras.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Agua en Cuba