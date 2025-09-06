"Esto es un atraso mundial": Cubana muestra cómo se baña en medio de la escasez

La creadora de contenidos cubana @darlingmores compartió en TikTok un testimonio que ha generado miles de reacciones, en el que expone cómo enfrenta las carencias cotidianas en Cuba para mantener la higiene personal.

“¿Tú sabes cómo tenemos que bañarnos nosotros hoy aquí en este país? Pues nada mi amor, te lo explico en una sola palabra”, comienza diciendo la joven en el video, donde aparece sentada en una silla, con ropa sencilla y mostrando un pequeño trozo de jabón gastado.

“Con un casquito de jabón viejo y cuando se te está acabando usted va reuniendo los casquitos de jabón y después los compacta y los hace una bolita, y con eso te estás bañando”, explica.

Además del jabón reciclado, la cubana muestra cómo utiliza su ropa interior como sustituto de la esponja: “La esponja es tu blumer cuando te lo quitas, corazón, los hombres con su calzoncillo ¿qué hacemos? con la jarrita de agua para bañarnos, porque a veces no tenemos ni agua para bañarnos”.

El video continúa detallando el proceso de reutilización del jabón y del blúmer como herramienta para frotar el cuerpo: “Vas a mojar el blumercito poquito a poquito, lo vas a ir enjabonando, miren ya eso se partió (...) después lo pones al sol para que se te seque y se te compacte más el jaboncito”.

También hace referencia a la falta de electricidad como otro obstáculo para secar la ropa interior: “Antes lo poníamos delante de un ventilador pero hoy en día ni siquiera delante de un ventilador se puede poner porque nunca tenemos electricidad”.

Al final del video, la creadora invita a otras personas a compartir si han vivido algo similar: “Y si eres cubana dime si alguna vez has tenido que hacer esto, y si no eres cubana, mi amor, déjame en los comentarios si lo has hecho ya”.

El video ha generado más de 4,500 “me gusta” y decenas de comentarios, algunos de apoyo, otros de escepticismo o crítica. Varios usuarios cuestionaron que la joven tuviera las uñas arregladas mientras hablaba de precariedad. Ella respondió: “Pregúntale a una cubana si no ha hecho eso”, defendiendo la veracidad de su testimonio.

En medio del debate, otro comentario escribió: “Las cubanas tenemos mucho amor propio; a pesar de las dificultades nos cuidamos y nos dedicamos tiempo porque también somos mujeres”.

Algunos usuarios desde Argentina, Venezuela, Colombia, México y Uruguay expresaron que se identificaban con las soluciones improvisadas que muestra la joven, mientras otros pusieron en duda sus palabras. “La verdad no le creo”, comentó uno. También hubo reacciones de humor y resignación: “Yo también me he tallado la cuerpa con los calzones y de una vez los lavo, ¡dos en uno!”, escribió una usuaria.

Este nuevo video de @darlingmores se suma a otros contenidos virales que retratan la vida cotidiana de muchas familias cubanas en medio de la crisis económica y energética que vive el país.

Antes, la propia creadora mostró cómo muchas mujeres en Cuba deben usar trapos reciclados como compresas menstruales ante la ausencia prolongada de almohadillas íntimas en farmacias, y el elevado precio del mercado negro.

En otro video, relató cómo reorganiza toda su rutina doméstica el día en que llega la electricidad, para cocinar, lavar y limpiar en pocas horas, debido a los apagones constantes que afectan amplias zonas del país.

Otro testimonio viral mostró a una joven transformando ropa rota en alfombras usando una vieja máquina de coser de pedal, como respuesta a la falta de recursos para el hogar.

La escasez de energía también ha obligado a madres como @darlinmedina93 a cocinar con leña en plena madrugada, cuando sus hijos piden leche y no hay ni gas ni corriente eléctrica para calentarla.

Además, otros testimonios han mostrado escenas de pobreza, apagones y desesperanza que forman parte de la vida diaria en muchos hogares cubanos, con casas deterioradas, niños trabajando y padres que luchan por conseguir lo básico para sobrevivir.

