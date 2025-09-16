El sacrificio extremo de una madre cubana para emigrar con su hijo

Madre cubana confesó que daría un riñón para poder emigrar con su hijo (Ilustración generada con SORA)

La desesperación por abandonar Cuba ha alcanzado niveles extremos: una madre confesó que estaría dispuesta a entregar un riñón con tal de poder salir del país junto a su hijo.

Según reveló este martes el periodista Mario J. Pentón en sus redes sociales, recibió un mensaje en el que la mujer preguntaba si existía alguna institución que le permitiera hacer un contrato para donar un órgano a cambio de emigrar.

“Yo le juro estoy dispuesta a dar un riñón porque me saquen de Cuba con mi hijo”, escribió la mujer, quien aseguró sentirse desbordada por la crisis.

En su testimonio, la madre subrayó que no busca vivienda ni ayuda material, sino una vía para emigrar: “No quiero techo, no quiero nada, que me lleven y voy directo al hospital y lo doy. ¿Eso existe?”.

Sus palabras reflejan la angustia de miles de cubanos atrapados entre la precariedad económica, los apagones, la escasez y la falta de futuro para sus hijos.

Pentón, al compartir los mensajes, denunció lo que calificó como una crisis humanitaria en la isla.

“Miren los mensajes que recibo a diario y díganme si no es cierto que el país tocó fondo. Solo los que se benefician de la tragedia cubana se niegan a ver la realidad”, escribió, acompañado de la etiqueta #SOSCUBA.

El periodista aseguró que seguirá visibilizando estas historias a pesar de los ataques y amenazas que recibe por sus publicaciones. “Ya lo dije claro: esto es hasta el final”, concluyó.

Por increíble que resulta esta devastadora historia, no es la única ni la primera vez que un padre está dispuesto a hacer semejante sacrificio por un mejor futuro para sus hijos.

En agosto trascendió la historia de Iseilys Valdés Oña, residente en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, que vive junto a su hija de 11 años en un cuarto prestado, con paredes y techo deteriorados y riesgo de derrumbe.

En una publicación en sus redes sociales, Valdés escribió: “Vendo uno de mis riñones para poderle comprar una casita con dignidad a mi hija, al menos dejarla con algo en esta vida. A los que vayan a criticar, gracias, les presto mis zapatos para que se los pongan. Imaginarán ya cómo estoy cuando hago público lo que estoy pasando”.

Antes, en 2023, el padre cubano Jorge Yanko Heredia Oliveros, ofreció a su hijo en adopción para alguien que viva fuera de Cuba porque no quiere que el pequeño sufra más carencias.

"Busco a una persona seria y responsable que viva en un país libre y quiera adoptar a un niño de 12 años. Soy su padre y ya tengo la autorización de su madre para darlo en adopción porque nos duele ver que no podemos darle ni desayuno tan siquiera", dijo Jorge en su perfil de Facebook.

En diciembre de ese mismo año, una madre cubana con tres hijos reveló que estaba dispuesta a vender un riñón para poder darles de comer, un testimonio que causó conmoción por la crudeza de la decisión y la precariedad extrema que enfrentaba su familia.

Apenas unas semanas antes, otra mujer había reconocido que se sentía capaz de vender un órgano para alimentar a su hijo, reflejando el mismo patrón de desesperación ante la falta de ingresos y de apoyo para garantizar lo más básico.

