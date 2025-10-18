Fue a botar la basura y encontró un anciano masticando sobras: Triste testimonio de la miseria en Cuba

Vídeos relacionados:

Una publicación en redes sociales ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera del país, tras relatar una escena de extrema pobreza que refleja la profunda crisis económica y humanitaria que atraviesa Cuba.

El texto, compartido por el usuario Jorge Luis Marrero Carbajal en Facebook, describe cómo, al salir a botar la basura, encontró a un anciano desnudo dentro del tanque, masticando restos de comida.

“Fui a botar la basura. Y, sorpresa: dentro del tanque había un anciano desnudo, masticando sobras, como un gato callejero. Llevo meses viendo a gente hurgar en la basura, pero esto fue demasiado. El dolor fue tan grande que perdí la memoria por unos segundos”, escribió Marrero en una publicación que rápidamente se viralizó.

El relato refleja una realidad que se repite a diario en muchas ciudades cubanas, donde la falta de alimentos, medicamentos y recursos básicos ha llevado a cientos de personas —incluidos ancianos y niños— a buscar comida entre los desechos.

“He forrado mi sensibilidad con el tema. Pero esto fue demasiado”, confiesa Marrero, quien asegura que, en los últimos meses, ver a personas escarbando en los contenedores de basura se ha vuelto algo “común y cotidiano”.

La escena provocó una ola de reacciones entre los usuarios cubanos, muchos de los cuales compartieron experiencias similares y criticaron el silencio oficial ante una pobreza cada vez más visible.

El testimonio de Marrero se suma a múltiples denuncias ciudadanas sobre la aguda crisis alimentaria y sanitaria que golpea al país. En ciudades como Holguín, Matanzas y Santiago de Cuba, las redes sociales se han convertido en la principal vía para exponer casos de indigencia, malnutrición y abandono.

Economistas consultados por medios independientes advierten que Cuba atraviesa una de sus peores etapas en seis décadas: una inflación sin control, escasez de productos básicos, apagones prolongados y un sistema de asistencia social colapsado.

El propio Ministerio de Comercio Interior ha reconocido retrasos en la entrega de la canasta básica y fallos en la distribución de alimentos, mientras los precios del mercado negro se disparan cada semana.

En contraste con la ola de indignación que generó el testimonio, los medios estatales siguen negando el aumento de la mendicidad en Cuba. Tampoco han publicado reportes sobre la situación de las personas sin hogar, pese a que las denuncias de indigencia aumentan en redes sociales.

“No quiero volver a ver algo así. El dolor es demasiado grande”, concluye Marrero en su publicación, que ya acumula miles de comentarios y reacciones.

Para muchos usuarios este hecho es el retrato crudo de un país que se desmorona en silencio, donde la dignidad humana se ve amenazada cada día por el hambre, el abandono y la indiferencia institucional.