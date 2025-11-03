ICE arresta a otros tres cubanos con antecedentes penales por graves delitos

Vídeos relacionados:

Tres ciudadanos cubanos, con estatus ilegal en Estados Unidos y antecedentes penales por graves delitos, fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se enfrentan a la inminente expulsión del país.

Las autoridades migratorias informaron este fin de semana la detención de Alexander Herrera Acosta, Joaquín Viamonte Salas y Erisbel Artiles, en distintos operativos de ICE. Los dos últimos tienen órdenes de deportación definitiva vigentes.

Herrera Acosta, detenido en su domicilio en Cape Coral, Florida, tiene un amplio historial delictivo. “Su delito más grave le valió una condena por abuso sexual a menores”, reveló ICE, que lo incluyó en su lista “Lo peor de lo peor”, modo en que califica a los arrestados considerados “delincuentes extranjeros violentos”.

Viamonte Salas, de 34 años, tiene condenas previas por agresión sexual, agresión y hurto, y una orden final de remoción de 2024.

La agencia no precisó en qué lugar lo detuvieron, pero sí advirtió de manera categórica que iban a “arrestarlo de una forma u otra, y su madre lo sabía”.

“Ella lo acompañó sano y salvo fuera de la casa hasta que quedó bajo nuestra custodia”, indicó la nota en la red social X, junto a una foto del momento en que dos policías tienen esposado a Viamonte y frente a él, su madre entrega un teléfono móvil a uno de los uniformados. “Cuando contamos con la cooperación de la comunidad, todos estamos más seguros”, afirmó ICE.

Lo más leído hoy:

También se anunció el arresto en Tallahassee, Florida, de Artiles, de 47 años, con una orden de deportación vigente y un prontuario delictivo muy extenso, que abarca hurto, secuestro (tomar a una persona como rehén para escapar), robo de vehículos, privación ilegal de la libertad y delitos relacionados con narcóticos.

Su actual detención se produjo en una operación conjunta con la Oficina del Sheriff del condado de Collier, como parte del programa 287 (g) que autoriza a las fuerzas del orden estatales y locales asumir funciones de control migratorio bajo supervisión de ICE.

Artiles fue condenado en 2010 a más de 10 años de prisión (121 meses) por toma de rehenes, en un caso de tráfico humano que implicó el traslado ilegal de un inmigrante guatemalteco indocumentado desde su país hasta Florida. Su madre también fue enjuiciada por complicidad en el contrabando.

Un número no especificado de inmigrantes cubanos con historial delictivo han sido detenidos por ICE en varios estados desde enero, enviados a centros de detención en espera de su expulsión o ya fueron deportados, como parte de las férreas políticas de control migratorio de la administración de Donald Trump.

El gobierno estadounidense ha enviado a inmigrantes que han cometido graves delitos a terceros países, cuando no son recibidos por sus naciones de origen.

En el caso de los cubanos, pueden ser deportados a un destino distinto a Cuba si el régimen de La Habana no los admite de regreso. Las autoridades de la isla se niegan a aceptar a personas que tienen antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.

La Corte Suprema autorizó en junio pasado a la Casa Blanca a deportar a ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos lugares donde corren peligro de tortura o muerte.

Antes del dictamen conclusivo del Supremo, dos cubanos con amplio prontuario criminal fueron enviados a Sudán del Sur, mientras que otro fue deportado al Reino de Esuatini en julio. Otros ciudadanos de la isla han sido llevados a México, aunque la cifra no se ha revelado.

De enero a septiembre de este año, 999 personas fueron deportadas a Cuba desde EE.UU. por vía aérea, en virtud de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.

Datos oficiales del DHS cifran en más de 42,000 los cubanos con órdenes de deportación definitiva, pero la renuencia del régimen de la isla a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.