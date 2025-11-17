Denuncian lamentable estado de baños en hospital en Santiago de Cuba: "un escenario indigno para cualquier ser humano"

Las condiciones higiénicas del Hospital Provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, quedaron expuestas en un video que revela el grave deterioro de sus baños, con suciedad acumulada, filtraciones, orines y heces, tuberías rotas, mal olor y moho en las paredes. Las imágenes, difundidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, muestran un escenario de abandono que el comunicador calificó como “un crimen sanitario silencioso”.

“Las imágenes que llegan desde los baños del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba son la prueba más dolorosa de que el sistema sanitario en la isla ya tocó fondo”, escribió Mayeta Labrada. “Con estas condiciones, no hay cuerpo que resista ni tratamiento que funcione”, añadió, al tiempo que lamentó que en Cuba “entrar al hospital por una dolencia y salir más enfermo se ha vuelto una realidad que ya nadie puede negar”.

El reportero aseguró que el abandono del hospital refleja el colapso del sistema de salud pública en la isla. “Mientras tanto, las autoridades siguen hablando de esfuerzos, protocolos y estrategias, pero las paredes, los techos, los baños, las camas y los pasillos del Provincial cuentan otra historia: la de un sistema roto, abandonado y sin control”, escribió. También subrayó que “los pacientes merecen respeto, limpieza y dignidad, y el Hospital Provincial, que debería ser referencia en la región oriental, hoy es un reflejo doloroso del desastre en el que han convertido la salud pública en Cuba”.

La denuncia provocó indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su malestar por las condiciones del hospital y compartieron experiencias similares en otros centros de salud del país.

“Hace falta seguir exponiendo más cosas como estas, para que vea el mundo entero el gran sistema de salud en Cuba, lo bien que va”, escribió una persona en tono irónico. Otra usuaria criticó la falta de higiene y preguntó por la responsabilidad de los directivos y del personal encargado de la limpieza.

Un comentario señaló que “no solo en Santiago de Cuba, hay muchos más hospitales con estas mismas condiciones, lo que no se publica, porque el sistema de salud da lástima”.

Una mujer relató que su familiar estaba ingresado en el centro y que los baños y pasillos “dan asco”. Otros comentarios mencionaron que “todos los hospitales están que dan asco” y recordaron que en “Maternidad Norte, los baños están que dan asco, incluso en las salas de cesárea”.

“Eso está así hace años, con más cucarachas y chinches por donde quiera”, escribió una persona. Otra comentó: “Lo que damos es pena, vergüenza y dolor. Y lo triste es que a nadie le importa. Sale por Facebook, el mundo entero lo ve y nadie hace nada.”Algunas intervenciones señalaron que “las condiciones higiénico-sanitarias del hospital siempre han sido precarias” y que “ahora están más agravadas”.

Otra persona apuntó que hay “pocas auxiliares” y que “ni los pacientes ni los familiares cuidan la poca limpieza que hay”, al considerar que “la gente piensa que las auxiliares son esclavas de los hospitales”.

“No sé qué es peor, morirse sin atención médica en casa o morir de infección en los hospitales", resumió en un usuario la desesperanza que refleja el sentir de muchos.

El caso del Hospital Provincial de Santiago de Cuba forma parte de un patrón que se repite en todo el país. En La Habana, parte del techo del Hospital Calixto García colapsó recientemente dentro de una de sus salas, provocando pánico entre los pacientes. Un testigo aseguró que “los pacientes estaban durmiendo todavía, la gente se asustó, empezaron a ponerse nerviosos” y describió la sala como “muy deteriorada, con huecos en las paredes y tuberías expuestas”.

En Holguín, un video difundido en redes mostró a un enfermo siendo trasladado en una silla en el Hospital Lenin por falta de camillas, un hecho que desató cientos de reacciones y testimonios de personas que aseguraron haber vivido experiencias similares. En los comentarios, usuarios denunciaron que “no había camilla, ni suero, ni jeringuillas”, y que los familiares debían llevarlo todo, desde medicamentos hasta material de aseo.

Días antes, el médico cubano Alexander Figueredo Izaguirre denunció que se están utilizando camiones para trasladar cuerpos ante la saturación de los hospitales y morgues. “Cada cuerpo que sale en esos camiones representa una vida que pudo salvarse. Los hospitales están sin higiene, sin reactivos, sin oxígeno, sin médicos suficientes”, escribió el galeno.

Y en Santa Clara, la dirección del Hospital Psiquiátrico negó una crisis sanitaria pese a la circulación de videos que mostraban pacientes acostados sobre colchonetas infestadas de insectos.

En su denuncia, Mayeta Labrada resumió el sentir de muchos cubanos: “Esto no da para más”. Su publicación reavivó el debate sobre el deterioro del sistema de salud en la isla, donde las imágenes de hospitales sucios, techos colapsados y falta de recursos se repiten cada vez con más frecuencia.