Arrestan a joven cubano de 18 años acusado de graves cargos en Hialeah

Un joven cubano de 18 años fue arrestado en la ciudad de Hialeah acusado de intento de asesinato en segundo grado, tras un tiroteo que tuvo lugar en la madrugada del pasado 11 de enero.

El sospechoso, identificado como Jason Alejandro Rodríguez, también enfrenta dos cargos por lanzar o disparar un objeto mortal, después de que presuntamente efectuara disparos contra un vehículo en el que se desplazaban dos mujeres.

Lo que inicialmente fue reportado como un acto de vandalismo derivó posteriormente en un caso criminal de alto perfil.

Un acto de provocación que escaló peligrosamente

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 2:20 a.m. del domingo, cuando la Policía de Hialeah recibió una alerta desde el Hospital Mount Sinai sobre una mujer herida de bala.

La víctima, identificada como "Peña", tenía una lesión en el brazo y fue entrevistada por los agentes en el centro médico.

Según su testimonio, el disparo provino del exnovio de su acompañante, quien conducía el vehículo.

Ambas mujeres habían lanzado huevos contra la vivienda de Rodríguez momentos antes del tiroteo.

La otra implicada, "Córdova", confirmó esta versión en una declaración jurada independiente y grabada en video.

Se trataba de una confrontación con tintes personales, dado que Rodríguez habría mantenido una relación sentimental previa con Córdova.

Sin embargo, la provocación -consiste en lanzar huevos y piedras a la vivienda- fue respondida con violencia armada.

La versión del acusado: Un supuesto acto de defensa

Jason Alejandro Rodríguez fue localizado por agentes poco después del incidente.

En una declaración voluntaria posterior a la lectura de sus derechos Miranda, el joven afirmó que fue sorprendido por los ruidos de los objetos lanzados contra su vehículo.

Dijo que recibió un impacto en el pecho, y que incluso creyó ver un "láser verde" apuntándole, lo cual lo llevó a tomar un arma de fuego y disparar contra el automóvil que se alejaba.

Rodríguez aseguró haber actuado en defensa propia, tras sentirse amenazado.

Según él, el uso del arma fue una reacción instintiva ante lo que interpretó como una posible agresión armada.

Sin embargo, en ese momento, la policía carecía de testigos independientes o grabaciones que confirmaran o desmintieran su versión.

Por ese motivo, todas las partes involucradas fueron liberadas inicialmente mientras se desarrollaba la investigación.

La evidencia en video desmiente la versión

El rumbo del caso cambió drásticamente cuando los detectives del Departamento de Policía de Hialeah obtuvieron videos de vigilancia de la zona donde ocurrieron los hechos.

Las grabaciones contradijeron la versión de Rodríguez. Según la evidencia visual:

-Rodríguez no fue golpeado por huevos ni piedras.

-Salió de su casa después de que estos objetos ya habían sido lanzados.

-El vehículo de las mujeres ya se retiraba del lugar cuando el acusado abrió fuego.

-No hay indicios de ningún láser verde apuntándole.

Las cámaras lo captaron, además usando la luz de su celular para recoger lo que parecen ser casquillos percutidos tras el tiroteo, antes de regresar a su residencia.

Para los investigadores, estos elementos son concluyentes.

La actuación de Rodríguez no puede ser considerada defensa propia, ya que en el momento del tiroteo no existía una amenaza real ni inminente contra él ni contra terceros.

Según el informe, “la evidencia en video demuestra que el acusado proporcionó una declaración inexacta en un intento de justificar el tiroteo”.

Con base en los hallazgos, Jason Alejandro Rodríguez se presentó el lunes 12 de enero en la sede del Departamento de Policía de Hialeah, donde fue detenido formalmente y trasladado al sistema penitenciario del condado.

La fiscalía le imputa dos cargos de intento de asesinato en segundo grado y dos cargos por disparar un objeto mortal.

Hasta el momento, no se ha fijado una fianza para el joven cubano, que se enfrenta a posibles penas severas bajo la legislación penal de Florida.

La policía ha sido enfática en su mensaje a la ciudadanía: “Ningún tipo de vandalismo justifica el uso de fuerza letal, especialmente cuando no existe una amenaza inmediata”, advirtió un portavoz.

“Tomar la justicia por mano propia no solo es ilegal, sino que puede tener consecuencias trágicas”, agregó.