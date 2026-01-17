Cambio brusco del clima: Frente frío impactará Cuba con lluvias y tormentas eléctricas

Vídeos relacionados:

Un nuevo frente frío llegará a Cuba la tarde de este domingo 18 de enero, comenzando por el occidente, y podría venir acompañado de chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas en el occidente y el centro del país, con posibilidad de que algunas precipitaciones sean fuertes.

Según informó el Centro de Pronósticos del Tiempo del INSMET, antes de la llegada del sistema frontal, se espera un aumento de la humedad en distintos niveles de la troposfera, lo que favorecerá nublados y eventos de lluvia en esas regiones.

Tras el paso del frente, el INSMET anticipó el regreso de condiciones invernales para el inicio de la próxima semana, sin precisar aún valores concretos de temperaturas asociadas al evento.

"Otro frente frío ya se desplaza por el Golfo de México y se espera que llegue mañana por la tarde al occidente de Cuba. Antes de su llegada, se prevé un aumento en la humedad relativa en los diferentes niveles de la troposfera, lo que generará nublados acompañados de chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas en el occidente y centro del país", indicó el meteorólogo Raydel Ruisánchez.

En su pronóstico para este sábado 17 de enero (emitido a las 3:00 a.m.), el Centro de Pronósticos indicó que el día transcurriría con nublados en la región central y oriental y posibilidad de chubascos y lluvias en la tarde, mientras en el occidente predominaría el cielo parcialmente nublado con escasas lluvias.

Para esta jornada, las máximas se estimaron entre 25 y 28°C en occidente y centro, y hasta 30°C en oriente, con mínimas nocturnas entre 17 y 20°C.

No solo Cuba enfrenta condiciones invernales, pues el sur de Florida amaneció este viernes bajo la influencia del aire más frío que ha llegado a la región en casi cuatro años.

Las autoridades emitieron un aviso de clima frío para el interior de los condados de Broward y Miami-Dade hasta las 9:00 am, mientras los termómetros marcaban temperaturas mínimas en el rango de los 40 grados Fahrenheit, con sensaciones térmicas que bajaban hasta los 30 grados en algunas zonas debido al viento.