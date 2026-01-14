Cabello asegura que Venezuela incautó más de 7 mil kilos de droga en los primeros días de 2026

Ver más

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este martes que en los primeros días de 2026 las fuerzas de seguridad han incautado más de 7.148 kilogramos de droga en diferentes operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

“A 13 de enero tenemos 7.148 kilogramos de droga decomisada”, afirmó Cabello durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal teleSUR.

Destacó que los operativos se realizaron principalmente en el Catatumbo y en la zona binacional de Paz con Colombia. Según detalló, tres personas fueron detenidas en estas acciones, en las que también se incautaron 75 envoltorios de marihuana y 39 kilos con 450 gramos adicionales de la misma sustancia.

El dirigente chavista aprovechó la oportunidad para reivindicar la labor de los cuerpos policiales y militares, asegurando que el país “mantiene una lucha permanente contra el narcotráfico”.

Cabello subrayó que Venezuela “siempre ha sido un espacio con un porcentaje muy pequeño de tráfico de drogas”, insistiendo en que los principales laboratorios y rutas de distribución “se encuentran en Colombia y Ecuador”.

“El año pasado logramos una incautación récord, la mayor desde que rompimos relaciones con la DEA, con casi 70 toneladas de droga decomisadas en distintos operativos.

Eso demuestra el compromiso de nuestras instituciones”, afirmó Cabello, destacando la “fusión popular-militar-policial” que, según él, hace posible esos resultados.

El alto funcionario también negó categóricamente la existencia del ‘Cartel de los Soles’, supuesta red de narcotráfico que distintas investigaciones internacionales —incluyendo de Estados Unidos y organismos europeos— han vinculado a militares venezolanos de alto rango, aunque fue excluida de las acusaciones contra Nicolás Maduro en Nueva York.

“El Cartel de los Soles nunca ha existido, y no es un argumento para el ataque de Estados Unidos a Venezuela; el argumento es el petróleo”, dijo Cabello en tono desafiante.

La nueva declaración del segundo hombre más poderoso del chavismo se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre las operaciones antidrogas del régimen, así como de los supuestos nexos entre oficiales de las Fuerzas Armadas y el tráfico internacional de cocaína.

Washington ha mantenido sanciones activas contra varios altos mandos venezolanos acusados de narcotráfico y lavado de dinero; y usó este tema como bandera en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Analistas coinciden en que las recientes declaraciones buscan proyectar una imagen de control interno y cooperación internacional, justo cuando el país atraviesa un proceso de transición política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de enero.