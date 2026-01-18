Una mutación viral de la influenza está colapsando las emergencias médicas en Florida

Vídeos relacionados:

Una variante agresiva del virus H3N2 colapsa emergencias médicas en el sur de Florida mientras expertos advierten que la baja vacunación, la movilidad social y el debilitamiento inmunológico post-pandemia configuran una tormenta perfecta.

Florida enfrenta en las primeras semanas de 2026 una crisis sanitaria sin precedentes desde la era del COVID-19.

Una ola de contagios de influenza A, alimentada por la agresiva variante H3N2 “subclado K”, ha saturado los hospitales del estado, especialmente en los condados de Miami-Dade y Broward, forzando la reactivación de protocolos de emergencia sanitaria.

Una mutación que esquiva las defensas

La mutación del virus Influenza A, identificada técnicamente como subclado K, ha desatado una cadena de contagios descrita por epidemiólogos como una “ola vertical”, por su rapidez y capacidad para eludir las defensas inmunológicas incluso de personas previamente vacunadas.

El Dr. Alfredo Melgar, internista y director de centros de cuidado geriátrico en Miami-Dade, ha alertado sobre la virulencia del fenómeno.

“Hay un aumento nacional de un tipo de influenza que mutó... aunque tengan defensas, puede esquivarlas”, explicó Melgar en declaraciones a Diario Las Américas.

Según Melgar, la mutación permite que el virus “salte” la protección inmunitaria, lo que ha provocado un alza drástica de casos incluso en personas vacunadas.

No obstante, el especialista subraya que la inmunización no es inútil: “Muchas personas vacunadas contraen la influenza, pero los protege en el sentido de que... no se complican o terminan en terapia intensiva o la muerte”.

Estrategias médicas frente al colapso

En su experiencia en hogares de ancianos, Melgar ha optado por una intervención temprana con antivirales y aislamiento, para evitar que los pacientes colapsen el sistema hospitalario.

Sin embargo, reconoce que “hay casos que desarrollan neumonía y sufren una caída crítica del oxígeno, y deben ser hospitalizados”.

Más preocupante aún, el médico introduce una hipótesis que cobra fuerza entre profesionales de la salud: la existencia de un “Covid crónico” que ha debilitado la inmunidad colectiva.

“Su sistema inmunológico bajó... tenemos una población con menos defensas cuando adquiere la influenza, el RSV u otro virus”, sostuvo.

Una tormenta perfecta

El auge de casos no puede explicarse solo por la mutación viral. La Dra. Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora del Miami Dade College, apunta a un cóctel de factores que incluyen reuniones festivas sin restricciones, una tasa de vacunación baja y la llegada masiva de turistas durante el invierno.

“Está circulando un nuevo virus que es el H3N2 ‘subclado K’, que demostró ser mucho más contagioso”, advirtió Garcés; agregando que “la vacuna que tenemos actualmente no da toda la protección porque este virus surgió después de que la vacuna se creó”.

Según la especialista, la cobertura vacunal en la región es preocupantemente baja: menos del 50% en niños y adultos.

Esto impide alcanzar la llamada inmunidad comunitaria, lo que deja expuestos a los grupos más vulnerables, como ancianos, embarazadas y niños pequeños.

Hospitales bajo presión

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han clasificado a Florida en nivel de actividad gripal muy alta.

En Miami-Dade, el Jackson Health System se ha visto obligado a implementar restricciones de visitas y dar altas hospitalarias aceleradas para liberar camas.

Según su director médico, Dr. Hany Atallah, si bien el pico pudo haberse alcanzado en diciembre, el sistema continúa bajo presión debido a la “tripledemia” de gripe, RSV y COVID-19.

En Broward, el Memorial Healthcare System ha reportado tasas de positividad en pruebas de influenza superiores al 25%.

Baptist Health South Florida ha reducido los horarios de visitas y exige mascarillas en áreas sensibles como Oncología y Cuidados Neonatales.

La situación se replica en otras zonas del estado. En la costa oeste, el Tampa General Hospital pasó de 179 casos en noviembre a más de 800 en diciembre, y solo en la primera semana de enero ya había confirmado 230 contagios adicionales.

El mapa de los brotes

Según el Departamento de Salud de Florida (FDOH), al menos siete condados han presentado brotes activos entre finales de diciembre y los primeros días de enero, entre ellos Escambia, Flagler, Indian River, Polk, Seminole, St. Johns y St. Lucie.

El FDOH advirtió que “la mayoría de las admisiones hospitalarias con diagnóstico de gripe (y muertes) involucraron a personas mayores de 65 años”.

El estado ha reiterado su llamado a la vacunación anual, recordando que “las vacunas contra la gripe tardan hasta dos semanas en surtir efecto” y deben aplicarse lo antes posible.

Una crisis nacional

El panorama floridano forma parte de una tendencia nacional alarmante.

Según datos de los CDC, en lo que va de temporada se han registrado en Estados Unidos al menos 18 millones de enfermedades por gripe, 230,000 hospitalizaciones y 9,300 muertes. De estas, 32 han sido muertes pediátricas, con un 90% de los casos entre niños no completamente vacunados.

El subclado K, que ha circulado desde el verano en países como Canadá, Japón y Reino Unido, representa más del 90% de las muestras analizadas del virus H3N2 en Estados Unidos desde septiembre.

“Sabemos que la gripe está aquí y es intensa en este momento”, afirmó el Dr. Aaron Milstone, del Sistema de Salud Johns Hopkins.

¿Qué hacer ahora?

En este escenario, los especialistas coinciden en que la responsabilidad está en manos de la población.

El Dr. Melgar recomienda que, ante síntomas gripales, las personas “se queden en casa” y eviten contagiar a otros.

“En estos casos es que se recomienda el uso de mascarilla”, enfatizó.

El tratamiento temprano con antivirales dentro de las primeras 48 horas es clave para prevenir complicaciones en grupos de riesgo.

Y aunque la vacuna no garantiza evitar el contagio, “el objetivo de la vacuna contra la gripe es evitar que las personas tengan que ser hospitalizadas y mantenerlas con vida”, sostuvo Milstone.