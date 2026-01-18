Espectacular manga marina y nube de tormentas regalan espectáculo en las costas de Florida

La naturaleza regala un espectáculo en las costas de Florida

Una impresionante manga marina acompañada de una gran nube de tormentas sorprendió este viernes a los residentes del suroeste de Florida, donde el cielo ofreció un espectáculo natural pocas veces visto en la región.

El Servicio Nacional de Meteorología de Miami–South Florida (NWS) confirmó en X que recibió varios reportes de mangas marinas a lo largo del frente frío que avanzaba durante la tarde sobre el Golfo de México.

Además, describió la presencia de una “impresionante nube de estantería” (shelf cloud), una enorme formación en forma de arco que suele preceder a tormentas severas y anuncia la llegada de vientos fuertes y lluvias intensas.

De acuerdo con los datos del NWS, la estación meteorológica de Naples (KAPF) registró ráfagas de viento de hasta 47 millas por hora (unos 75 kilómetros por hora) poco antes de las dos de la tarde.

Por ese motivo, se mantuvo activa una advertencia de viento para el condado de Collier hasta las siete de la noche.

Las imágenes compartidas por residentes y navegantes mostraron una columna de agua bien definida sobre el mar y un frente nuboso oscuro avanzando hacia la costa, mientras algunos testigos describieron el momento como “impresionante y aterrador a la vez”.

Las mangas marinas —trombas de agua formadas por torbellinos de aire sobre el océano— son comunes en la península de Florida durante el paso de frentes fríos o tormentas locales, pero pocas veces se observan con tanta claridad y magnitud.

El inusual espectáculo natural se convirtió en tema viral en redes sociales, donde decenas de usuarios compartieron videos del fenómeno con el cielo teñido de tonos grises y azules sobre el golfo.

Por otra parte, Florida volvió a registrar un fenómeno inusual para el llamado "Estado del Sol": nieve.

Este domingo 18 de enero, la ciudad de Marianna, en el condado de Jackson, al noroeste del estado, se convirtió en el epicentro del evento, donde se reportó la caída de nieve durante varias horas.