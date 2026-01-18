Frente frío provoca lluvias y tormentas eléctricas en Cuba 

Vídeos relacionados:
La llegada de un nuevo frente frío, combinada con una vaguada y altos niveles de humedad, mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte de Cuba, con cielos nublados, chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas.
Imágenes satelitales muestran los nublados asociados al frente frío que avanza por el Golfo de México, de acuerdo con el meteorólogo Raydel Ruisanchez en la red social Facebook.
En la mitad occidental del país predominan los cielos cubiertos, con áreas de lluvias que se extienden desde Mayabeque hasta Sancti Spíritus. Según los pronósticos, esta situación persistirá durante las próximas horas y no se descarta que las precipitaciones sean localmente intensas en algunas zonas.
La influencia del sistema frontal también podría sentirse en el centro del país, donde se esperan chubascos aislados y tormentas eléctricas, favorecidas por la elevada humedad relativa y la inestabilidad en capas medias de la atmósfera.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el frente frío ha provocado un descenso notable de las temperaturas en Florida, un fenómeno poco habitual para el llamado “Estado del Sol”. Este domingo 18 de enero se reportó la caída de nieve durante varias horas en la ciudad de Marianna, en el condado de Jackson, al noroeste del estado.
Además, el sur de Florida amaneció bajo la influencia del aire más frío que ha llegado a la región en casi cuatro años. Las autoridades emitieron avisos de clima frío para áreas del interior de los condados de Broward y Miami-Dade, con temperaturas mínimas en el rango de los 40 grados Fahrenheit y sensaciones térmicas que descendieron hasta los 30 grados debido al viento.
De acuerdo con Local 10, las jornadas se han caracterizado por cielos despejados y condiciones secas, aunque con máximas que apenas alcanzaron los 60 °F, confirmando el marcado contraste térmico asociado al avance del frente frío en la región.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del frente frío en Cuba y Florida
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo afecta el frente frío a las condiciones climáticas en Cuba?
El frente frío provoca cielos nublados, chubascos y algunas tormentas eléctricas en Cuba, especialmente en la mitad occidental del país. La humedad y la inestabilidad atmosférica contribuyen a estas condiciones, que se esperan persistir durante las próximas horas.
¿Cuáles son las previsiones de temperatura en Florida debido al frente frío?
En Florida, el frente frío ha causado un descenso notable de las temperaturas, con mínimas en el rango de los 40 °F y sensaciones térmicas de hasta 30 °F debido al viento. Este es el aire más frío en llegar a la región en casi cuatro años.
¿Qué recomendaciones se han emitido para enfrentar el frío en Florida?
Las autoridades recomiendan proteger a las personas vulnerables, a las mascotas y las plantas, y practicar seguridad con los equipos de calefacción. Además, se sugiere vestir en capas, mantener calefactores certificados y seguir las instrucciones del fabricante para evitar riesgos.
¿Qué efectos podría tener el frente frío en otras regiones de Cuba?
Además del occidente, el centro de Cuba también podría experimentar chubascos aislados y tormentas eléctricas debido a la alta humedad e inestabilidad en la atmósfera. Las temperaturas podrían descender tras el paso del frente frío.
