Frente frío provoca lluvias y tormentas eléctricas en Cuba 

La llegada de un nuevo frente frío, combinada con una vaguada y altos niveles de humedad, mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte de Cuba, con cielos nublados, chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas.

Imágenes satelitales muestran los nublados asociados al frente frío que avanza por el Golfo de México, de acuerdo con el meteorólogo Raydel Ruisanchez en la red social Facebook.

En la mitad occidental del país predominan los cielos cubiertos, con áreas de lluvias que se extienden desde Mayabeque hasta Sancti Spíritus. Según los pronósticos, esta situación persistirá durante las próximas horas y no se descarta que las precipitaciones sean localmente intensas en algunas zonas.

La influencia del sistema frontal también podría sentirse en el centro del país, donde se esperan chubascos aislados y tormentas eléctricas, favorecidas por la elevada humedad relativa y la inestabilidad en capas medias de la atmósfera.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el frente frío ha provocado un descenso notable de las temperaturas en Florida, un fenómeno poco habitual para el llamado “Estado del Sol”. Este domingo 18 de enero se reportó la caída de nieve durante varias horas en la ciudad de Marianna, en el condado de Jackson, al noroeste del estado.

Además, el sur de Florida amaneció bajo la influencia del aire más frío que ha llegado a la región en casi cuatro años. Las autoridades emitieron avisos de clima frío para áreas del interior de los condados de Broward y Miami-Dade, con temperaturas mínimas en el rango de los 40 grados Fahrenheit y sensaciones térmicas que descendieron hasta los 30 grados debido al viento.

De acuerdo con Local 10, las jornadas se han caracterizado por cielos despejados y condiciones secas, aunque con máximas que apenas alcanzaron los 60 °F, confirmando el marcado contraste térmico asociado al avance del frente frío en la región.