Exiliados venezolanos y cubanos en Miami se unen en oración por la libertad de sus países

Vídeos relacionados:
Centenares de miembros de las comunidades del exilio cubano y venezolano en el condado Miami-Dade se congregaron este domingo en la iglesia cristiana Presencia Viva, en la ciudad de Doral, para participar en una jornada de oración por la “liberación” de Cuba y Venezuela.
Según reportó la agencia EFE, el acto, organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), combinó una misa y momentos de reflexión espiritual bajo el lema “Oración por una Venezuela libre y una Cuba libre”.
La jornada reunió a fieles, líderes religiosos y comunitarios, así como a figuras cívicas y políticas locales.
El secretario general de la ARC, Orlando Gutiérrez, explicó que la convocatoria fue “un acto de unidad y esperanza por el futuro de ambos países”, y también un gesto de solidaridad con “aquellos dentro de Cuba que han iniciado una jornada de oración por salvar a Cuba”.
Gutiérrez afirmó que “sentimos en nuestro corazón, por lo que vemos en la lucha del pueblo cubano, que se acerca el momento de la libertad de Cuba, pero fundamental para eso es potenciar espiritualmente al pueblo en la refundación de Cuba en Cristo Jesús”.
Según detalló CubaNet, entre los asistentes al encuentro estuvieron representantes vinculados a la Casa Blanca, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, expresos políticos cubanos, líderes masónicos, dirigentes del exilio y pastores de distintas denominaciones religiosas.
Lo más leído hoy:
El pastor Edwin Castro, líder de la iglesia Presencia Viva, subrayó la importancia del acompañamiento espiritual en momentos de crisis.
“Tenemos una función de apoyar, de acompañar a los pueblos de América Latina. Ya son tal vez 10 o 12 años que estamos orando por el caso de Venezuela, pero también queremos unirnos en el caso de Cuba. Tenemos a muchas personas en nuestra comunidad que pertenecen tanto a la hermosa nación de Cuba como a la hermosa nación de Venezuela”, declaró a CubaNet.
Por su parte, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer destacó la convergencia entre fe y acción cívica.
“Se ora por la libertad de Cuba y Venezuela. Nuestros pueblos merecen disfrutar de los derechos y libertades que tienen casi todas las naciones del continente. Y para conseguirlo, es necesaria la acción y la oración”, subrayó.
Ferrer agregó que las oraciones también pidieron por “una América alineada en la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y una economía de libre mercado, que saque a nuestras naciones de la miseria en que esas dictaduras contrarias al cristianismo han sumido a nuestros pueblos”.
Los participantes expresaron esperanza en el futuro de ambos países, especialmente tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas.
“Oré por la tierra que me vio nacer, Cuba, con la esperanza de que venga un día nuevo, un nuevo amanecer para Cuba, donde podamos sentarnos en una mesa, y con libertad opinar y votar por el gobernante que deseamos”, dijo la pastora cubana Eida Diego, una de las participantes.
La jornada concluyó con una ceremonia religiosa y oraciones colectivas por los presos políticos, las víctimas de la represión y las familias afectadas por las crisis humanitarias en Cuba y Venezuela, en un ambiente de unidad entre comunidades de fe, organizaciones del exilio y representantes cívicos del sur de Florida.
Preguntas Frecuentes sobre la Oración por la Libertad de Cuba y Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué motivó la jornada de oración en Miami por Cuba y Venezuela?
La jornada de oración fue motivada por el deseo de las comunidades exiliadas cubana y venezolana de unirse en un acto de unidad y esperanza para la liberación de sus países. Se buscaba ofrecer un gesto de solidaridad con los que están en Cuba y Venezuela luchando por sus libertades.
¿Quiénes participaron en la jornada de oración por Cuba y Venezuela?
Participaron fieles, líderes religiosos y comunitarios, así como figuras cívicas y políticas locales. También asistieron representantes vinculados a la Casa Blanca, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, expresos políticos cubanos, líderes masónicos, dirigentes del exilio y pastores de distintas denominaciones religiosas.
¿Cuál es el papel de la fe en el movimiento por la libertad de Cuba y Venezuela?
La fe juega un papel crucial en el movimiento por la libertad, ya que se considera un acompañamiento espiritual esencial en momentos de crisis. Líderes como el pastor Edwin Castro y el opositor José Daniel Ferrer destacan la convergencia entre la fe y la acción cívica como fundamental para el cambio.
¿Qué simbolismo tiene la Virgen de la Caridad para los cubanos?
La Virgen de la Caridad del Cobre es un símbolo de identidad y libertad para los cubanos. Representa un acompañamiento en las luchas por la independencia de la dictadura. Su culto se ha fusionado con prácticas afrocubanas y es vista como un emblema de esperanza y resistencia política y espiritual.
¿Qué impacto tuvo la captura de Nicolás Maduro en el exilio cubano en Miami?
La captura de Nicolás Maduro fue celebrada por el exilio cubano en Miami como un "día de liberación" para Venezuela y la región. Se considera un golpe directo a los regímenes autoritarios de Caracas y La Habana, y se ve como una oportunidad histórica para restablecer la soberanía de ambos pueblos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.