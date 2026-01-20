Mike Hammer se reúne con el nuevo jefe del Comando Sur para analizar la situación en Cuba

Vídeos relacionados:

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un nuevo encuentro con el Comando Sur en un momento marcado por tensiones regionales, creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y una crisis profunda en la isla que sigue empujando a miles de cubanos a emigrar.

La reunión se produjo con el teniente general Evan L. Pettus, quien asumió recientemente el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos, y estuvo centrada en la situación de Cuba y el Caribe, según informó la Embajada estadounidense en La Habana a través de sus redes sociales.

Captura de X/Embajada de los Estados Unidos en Cuba

La imagen difundida muestra a Hammer junto al alto mando militar en la sede de SOUTHCOM, en Doral, Florida, un escenario cargado de simbolismo político y estratégico.

Aunque la embajada ofreció pocos detalles, el contexto en el que se produce el encuentro resulta clave. No es la primera vez que Hammer se reúne con el Comando Sur desde que asumió como jefe de misión en La Habana, pero sí es la primera bajo un liderazgo distinto al del almirante Alvin Holsey, retirado recientemente tras más de 37 años de servicio y recordado por su postura abiertamente crítica contra el régimen cubano.

En encuentros anteriores, Hammer había dialogado con Holsey sobre seguridad hemisférica, derechos humanos y democracia, con énfasis en el impacto de la crisis cubana en la estabilidad regional.

Holsey llegó a calificar a Cuba como un factor “corrosivo” en América Latina, señalando sus vínculos con potencias como Rusia, China e Irán, así como su influencia en la migración irregular y la inseguridad en el hemisferio.

El relevo en la jefatura del Comando Sur añade ahora una nueva dimensión a estos contactos. Evan L. Pettus asumió el mando en diciembre en medio de un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe y operaciones contra presuntas rutas del narcotráfico, una ofensiva que ha generado inquietud en la región por su alcance y cercanía a países como Venezuela.

Durante su toma de posesión, Pettus afirmó que su gestión se enfocará en fortalecer la cooperación con aliados regionales y enfrentar desafíos complejos de seguridad. Bajo su liderazgo, el Comando Sur supervisa el incremento de tropas y operaciones militares en un contexto geopolítico cada vez más tenso, donde Cuba vuelve a ocupar un lugar central en los análisis de Washington.

Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, este tipo de reuniones no pasan inadvertidas. En medio de apagones, escasez, represión y una migración sin precedentes, el hecho de que la situación de Cuba sea discutida en los más altos niveles del aparato militar estadounidense refuerza la percepción de que el país sigue siendo un punto sensible en la agenda regional.