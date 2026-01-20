“Si Cuba no cambia, se hunde”: Ferrer convoca a militares y ciudadanos a sumarse a la lucha

Vídeos relacionados:
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó un nuevo llamado a la acción dirigido tanto a los ciudadanos como a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), advirtiendo que “si Cuba no cambia, se hunde”.
En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Ferrer escribió: “Cubano que me lees en Cuba y deseas dar tu aporte público o clandestino a la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra Patria, escríbeme por WhatsApp al +1 305 970 8858. Juntos podemos hacer mucho. #JuntosSomosMásFuertes”.
“Este mensaje va también dirigido a los miembros de las FAR y el Minint que saben que si Cuba no cambia se acaba de hundir”, añadió el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
El opositor, desterrado por el régimen cubano en octubre de 2025, ha intensificado sus mensajes en las últimas semanas con llamados directos a los militares y a la población a impulsar un cambio político en la Isla. La llegada del fundador de la UNPACU a Miami marcó el cierre de uno de los capítulos más prolongados de persecución política en la isla y el inicio de una nueva etapa de activismo desde el exilio.
El pasado 8 de enero, Ferrer difundió una carta abierta dirigida a mandos y tropas de las FAR y el MININT, en la que los exhortó a “propiciar un cambio político en Cuba y dejar de servir como instrumentos de la represión”. En esa misiva, afirmó que el país atraviesa “la peor crisis en siete décadas”, marcada por problemas económicos, energéticos, sociales y alimentarios, así como por un éxodo masivo de ciudadanos.
Lo más leído hoy:
Una semana después, volvió a dirigirse a los cubanos en un mensaje en el que pidió aprovechar “el momento actual” para liberar a Cuba. En ese texto instó a “romper vínculos con las organizaciones que forman parte del aparato de control del régimen”, entre ellas los CDR, la FMC, la CTC y la FEU, y a sumarse “a movimientos prodemocráticos” que promuevan la libertad y la democracia.
En esa ocasión, el dirigente opositor también apeló a los militares, recordando que “ellos también son afectados por la situación actual y que el cambio beneficiaría a sus familias”.
Los recientes mensajes de Ferrer reflejan una estrategia sostenida de movilización, centrada en alentar tanto a la ciudadanía como a las instituciones armadas a participar activamente en el proceso de transformación política del país.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y el llamado de José Daniel Ferrer
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es José Daniel Ferrer y cuál es su papel en la oposición cubana?
José Daniel Ferrer es el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y una figura prominente en la oposición al régimen cubano. Ha enfrentado detenciones y persecuciones por su activismo prodemocrático. Actualmente, desde el exilio en Estados Unidos, continúa su lucha por la libertad en Cuba, llamando a la unidad de los cubanos y a movilizaciones pacíficas para lograr un cambio político.
¿Qué llamó a hacer José Daniel Ferrer a los militares y ciudadanos cubanos?
José Daniel Ferrer instó a los militares y a los ciudadanos cubanos a sumarse a la lucha por un cambio político en Cuba. Hizo un llamado directo a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT) para que dejen de ser instrumentos de represión y apoyen una transición democrática, destacando los beneficios que el cambio traería para sus familias.
¿Por qué José Daniel Ferrer considera que Cuba enfrenta su peor crisis en siete décadas?
Cuba está atravesando una grave crisis económica, energética, social y alimentaria, según Ferrer, además de un éxodo masivo de ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida. Esta situación crítica ha motivado sus llamados a la acción para propiciar un cambio político que permita superar estos desafíos.
¿Qué propone Ferrer para lograr un cambio en el régimen cubano?
José Daniel Ferrer propone desvincularse de las organizaciones de control del régimen y unirse a movimientos prodemocráticos. Además, sugiere crear perfiles anónimos en redes sociales para denunciar injusticias, apoyar la liberación de presos políticos y realizar acciones pacíficas como grafitis con mensajes de libertad.
¿Cómo percibe Ferrer el papel de Estados Unidos en el futuro de Cuba?
Ferrer considera a Estados Unidos como un aliado clave para la reconstrucción de Cuba tras un cambio de régimen. Destaca las conversaciones fructíferas con representantes estadounidenses y la posibilidad de que Washington juegue un papel central en el apoyo a la transición democrática y la recuperación económica de la isla.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.