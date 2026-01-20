“Si Cuba no cambia, se hunde”: Ferrer convoca a militares y ciudadanos a sumarse a la lucha

Vídeos relacionados:

Ver más

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó un nuevo llamado a la acción dirigido tanto a los ciudadanos como a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), advirtiendo que “si Cuba no cambia, se hunde”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Ferrer escribió: “Cubano que me lees en Cuba y deseas dar tu aporte público o clandestino a la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra Patria, escríbeme por WhatsApp al +1 305 970 8858. Juntos podemos hacer mucho. #JuntosSomosMásFuertes”.

“Este mensaje va también dirigido a los miembros de las FAR y el Minint que saben que si Cuba no cambia se acaba de hundir”, añadió el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Facebook / José Daniel Ferrer

El opositor, desterrado por el régimen cubano en octubre de 2025, ha intensificado sus mensajes en las últimas semanas con llamados directos a los militares y a la población a impulsar un cambio político en la Isla. La llegada del fundador de la UNPACU a Miami marcó el cierre de uno de los capítulos más prolongados de persecución política en la isla y el inicio de una nueva etapa de activismo desde el exilio.

El pasado 8 de enero, Ferrer difundió una carta abierta dirigida a mandos y tropas de las FAR y el MININT, en la que los exhortó a “propiciar un cambio político en Cuba y dejar de servir como instrumentos de la represión”. En esa misiva, afirmó que el país atraviesa “la peor crisis en siete décadas”, marcada por problemas económicos, energéticos, sociales y alimentarios, así como por un éxodo masivo de ciudadanos.

Lo más leído hoy:

Una semana después, volvió a dirigirse a los cubanos en un mensaje en el que pidió aprovechar “el momento actual” para liberar a Cuba. En ese texto instó a “romper vínculos con las organizaciones que forman parte del aparato de control del régimen”, entre ellas los CDR, la FMC, la CTC y la FEU, y a sumarse “a movimientos prodemocráticos” que promuevan la libertad y la democracia.

En esa ocasión, el dirigente opositor también apeló a los militares, recordando que “ellos también son afectados por la situación actual y que el cambio beneficiaría a sus familias”.

Los recientes mensajes de Ferrer reflejan una estrategia sostenida de movilización, centrada en alentar tanto a la ciudadanía como a las instituciones armadas a participar activamente en el proceso de transformación política del país.