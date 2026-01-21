Investigan presencia de gas natural en zona montañosa de Imías, Guantánamo

Vídeos relacionados:
Autoridades locales y especialistas de la empresa estatal Cuba Petróleo (Cupet) investigan la presencia de gas natural en la comunidad montañosa de Jobo Arriba, en el municipio de Imías, provincia de Guantánamo, tras un hallazgo que ha despertado el interés de vecinos y técnicos.
La información fue difundida por Yaniet Cobas Moreira, funcionaria del gobierno local de Guantánamo, quien explicó que un equipo multidisciplinario, junto a especialistas de Cupet, llegó a la zona para tomar muestras y analizarlas en laboratorio, con el fin de determinar la naturaleza y el potencial del gas encontrado.
“Con la intención de profundizar en el gas encontrado en Jobo Arriba, llegamos hasta esta comunidad, acompañados de un equipo de trabajo de Cuba Petróleo. Se tomaron varias muestras para, una vez analizadas en un laboratorio, emitir las consideraciones pertinentes al respecto”, escribió Cobas Moreira en su perfil de Facebook.
El vocero oficial Carlos Pérez confirmó también la exploración, destacando que se trató de una acción conjunta entre instituciones científicas, autoridades locales y la comunidad, cuyo propósito es evaluar las características del gas y definir su posible aprovechamiento.
Según Pérez, los resultados de laboratorio permitirán emitir posteriormente las consideraciones técnicas pertinentes y valorar si el hallazgo tiene potencial energético o industrial.
La jornada, además de su carácter investigativo, fue presentada por las autoridades como un ejercicio de participación comunitaria y vinculación entre la ciencia, la innovación y la gestión gubernamental.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de gas natural en Imías, Guantánamo
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se está investigando la presencia de gas natural en Imías, Guantánamo?
La investigación se realiza para determinar la naturaleza y el potencial del gas encontrado en la comunidad montañosa de Jobo Arriba. Un equipo multidisciplinario de especialistas de Cupet y autoridades locales está realizando análisis para evaluar si el hallazgo tiene potencial energético o industrial.
¿Cuál es la situación actual de la producción de gas natural en Cuba?
A pesar de un incremento reciente en la producción de gas natural, Cuba aún enfrenta un déficit significativo en su capacidad para cubrir la demanda nacional. Aunque Cupet ha perforado nuevos pozos que han aumentado ligeramente la producción, esto solo cubre alrededor de un tercio de las necesidades del país.
¿Qué significa el hallazgo de gas natural para la comunidad de Jobo Arriba?
El hallazgo de gas natural en Jobo Arriba podría representar una oportunidad significativa para mejorar las condiciones energéticas y económicas de la comunidad, siempre que los análisis confirmen su viabilidad para uso energético o industrial. Además, este descubrimiento podría integrar a la comunidad en un proyecto de desarrollo que vincule ciencia, innovación y gestión gubernamental.
¿Cómo afecta la crisis energética actual en Cuba el desarrollo de nuevos proyectos de gas natural?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones frecuentes y escasez de combustibles, dificulta el desarrollo de nuevos proyectos energéticos como los de gas natural. La falta de recursos y el alto costo de las importaciones limitan la capacidad del país para invertir en infraestructura necesaria para aprovechar nuevos hallazgos de gas.
