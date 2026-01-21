Investigan presencia de gas natural en zona montañosa de Imías, Guantánamo

Técnicos de Cupet toman muestras de gas en la zona montañosa de Jobo Arriba, Imías.

Vídeos relacionados:

Ver más

Autoridades locales y especialistas de la empresa estatal Cuba Petróleo (Cupet) investigan la presencia de gas natural en la comunidad montañosa de Jobo Arriba, en el municipio de Imías, provincia de Guantánamo, tras un hallazgo que ha despertado el interés de vecinos y técnicos.

La información fue difundida por Yaniet Cobas Moreira, funcionaria del gobierno local de Guantánamo, quien explicó que un equipo multidisciplinario, junto a especialistas de Cupet, llegó a la zona para tomar muestras y analizarlas en laboratorio, con el fin de determinar la naturaleza y el potencial del gas encontrado.

“Con la intención de profundizar en el gas encontrado en Jobo Arriba, llegamos hasta esta comunidad, acompañados de un equipo de trabajo de Cuba Petróleo. Se tomaron varias muestras para, una vez analizadas en un laboratorio, emitir las consideraciones pertinentes al respecto”, escribió Cobas Moreira en su perfil de Facebook.

El vocero oficial Carlos Pérez confirmó también la exploración, destacando que se trató de una acción conjunta entre instituciones científicas, autoridades locales y la comunidad, cuyo propósito es evaluar las características del gas y definir su posible aprovechamiento.

Según Pérez, los resultados de laboratorio permitirán emitir posteriormente las consideraciones técnicas pertinentes y valorar si el hallazgo tiene potencial energético o industrial.

La jornada, además de su carácter investigativo, fue presentada por las autoridades como un ejercicio de participación comunitaria y vinculación entre la ciencia, la innovación y la gestión gubernamental.