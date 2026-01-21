Régimen admite secuelas del chikungunya: “Un porciento” de cubanos sufrirá inflamación persistente en las articulaciones 

Vídeos relacionados:

Ver más

El régimen cubano ha reconocido, de forma indirecta y tardía, que una parte de los pacientes infectados por el virus de chikungunya desarrollará inflamación crónica y persistente en las articulaciones, una secuela incapacitante que puede afectar de manera grave la calidad de vida de quienes la padecen.

El reconocimiento se produjo durante una reunión de expertos y científicos encabezada por Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, donde se presentaron resultados preliminares de estudios con el fármaco biotecnológico Jusvinza en pacientes en etapas posaguda y crónica de la enfermedad.

Aunque la prensa oficialista presentó el encuentro como una jornada de “alentadores resultados”, las declaraciones de los propios especialistas revelaron una realidad preocupante: no todos los pacientes se recuperarán tras la fase aguda, y un “porciento” —no precisado— desarrollará una artropatía crónica inflamatoria, comparable en algunos aspectos a la artritis reumatoide.

El término “un porciento”, usado de forma ambigua y sin cifras concretas, evidencia la opacidad informativa con que las autoridades manejan el impacto real del brote y sus secuelas.

El doctor Miguel Hernán Estévez del Toro, director del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras y reumatólogo, reconoció que, tras tres meses de evolución, un grupo de pacientes mantendrá una inflamación persistente con los mismos mediadores inflamatorios presentes en enfermedades reumáticas crónicas.

En términos prácticos, esto significa dolor constante, rigidez articular, limitaciones funcionales y deterioro sostenido de la vida cotidiana para miles de cubanos.

Lo más leído hoy:

Una admisión tardía

El problema, sin embargo, no es solo médico. El régimen admite ahora las secuelas crónicas del chikungunya cuando la epidemia ya ha dejado miles de contagios y después de meses de subregistro, falta de medicamentos, escasez de analgésicos y colapso de la atención primaria.

Hasta hace poco, el discurso oficial insistía en que el virus tenía una evolución “benigna” y que la mayoría de los pacientes se recuperaban sin complicaciones.

Esa estrategia de minimizar la gravedad del brote —frecuente en la comunicación sanitaria del régimen— ha contribuido a disimular la magnitud de la crisis y a diluir responsabilidades políticas.

Hoy, el propio reconocimiento de que algunos pacientes quedarán con secuelas de por vida contradice la narrativa optimista sostenida durante meses por el ministerio de Salud Pública (MINSAP) y los medios estatales.

La reunión celebrada en los salones de Palacio, presentada como un ejemplo de “rigor científico”, dejó sin respuesta cuestiones esenciales: ¿cuántos cubanos han sido realmente infectados?, ¿cuántos presentan síntomas prolongados?, y ¿qué plan tiene el sistema sanitario para atenderlos a largo plazo?

Ninguno de esos datos fue divulgado. En cambio, el discurso se centró en destacar la “seguridad” y los supuestos avances del fármaco Jusvinza, un medicamento desarrollado originalmente para tratar la artritis reumatoide y la COVID-19, que ahora se “reposiciona” para el chikungunya.

Ciencia en propaganda

Jusvinza, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), ha sido presentado por las autoridades como una posible solución a la fase inflamatoria del chikungunya.

Los investigadores aseguran que el medicamento posee un buen perfil de seguridad y puede modular la respuesta inmune. Sin embargo, los propios científicos admiten que los resultados son preliminares, y que no habrá conclusiones firmes hasta marzo de 2026.

Aun así, la propaganda oficial lo exhibe como un “logro del país”, intentando proyectar una imagen de eficiencia biotecnológica en medio de un sistema sanitario que atraviesa una de sus peores crisis en décadas.

Esa instrumentalización de la ciencia para fines políticos no es nueva. Durante la pandemia de COVID-19, el régimen utilizó los anuncios de vacunas nacionales y productos experimentales como herramientas de propaganda interna, mientras los hospitales colapsaban y faltaban medicamentos básicos.

Ahora, el mismo patrón se repite: se ensalza un medicamento en fase de prueba mientras se oculta la magnitud del daño real y se evita toda autocrítica sobre las causas estructurales que hicieron posible la expansión del virus.

Falta de prevención, recursos y transparencia

El reconocimiento oficial llega cuando ya es imposible ocultar los efectos del brote. Las causas son bien conocidas: falla del control vectorial, deterioro del saneamiento básico, acumulación de basura, escasez de insecticidas y desabastecimiento de insumos médicos.

Durante meses, las comunidades denunciaron la proliferación de mosquitos, la falta de fumigaciones y la ausencia de medidas preventivas efectivas. La respuesta institucional fue tardía y reactiva, limitada a campañas propagandísticas sin resultados visibles.

Además, el sistema de salud cubano carece hoy de capacidad de rehabilitación para pacientes con secuelas crónicas. El acceso a antiinflamatorios, analgésicos o fisioterapia es limitado, y los hospitales no disponen del personal ni del equipamiento necesario para sostener tratamientos prolongados.

En esas condiciones, una enfermedad que en otros países puede manejarse de forma ambulatoria se convierte en una carga incapacitante y sin respuesta médica real.

Una opacidad calculada

El uso del término “un porciento” resume la ambigüedad institucional y el secretismo que caracterizan la gestión sanitaria del régimen.

No se trata de una falta de conocimiento científico —la relación entre chikungunya y artritis postviral está ampliamente documentada—, sino de una decisión política de no divulgar cifras.

En un sistema sin estadísticas públicas ni rendición de cuentas, esa vaguedad cumple un propósito: reconocer sin admitir, e informar sin comprometerse.

La comunidad médica internacional estima que entre 20% y 40% de los pacientes infectados por chikungunya presentan síntomas articulares persistentes.

Si esas proporciones se aplicaran al contexto cubano, podrían existir miles de personas con dolor, rigidez o discapacidad funcional a largo plazo.

Pero el gobierno evita cualquier estimación oficial, quizás para no admitir que la ineficacia preventiva y la falta de recursos agravaron una situación que pudo haberse contenido.

La enfermedad después del virus

Más allá de las cifras, el impacto humano es evidente.

Los pacientes con inflamación articular crónica enfrentan dolor continuo, pérdida de movilidad y dificultades laborales, en un país donde la mayoría depende del trabajo físico y los ingresos son insuficientes para costear tratamientos privados.

La “fase crónica” del chikungunya no solo es un desafío médico, sino un problema social y económico que el Estado ha preferido ignorar.

El mensaje oficial, que mezcla advertencias médicas con triunfalismo político, intenta cerrar el tema afirmando que “la manifestación del virus tiende a disminuir”.

Pero la disminución de contagios no borra el costo acumulado: miles de cubanos podrían quedar con secuelas para las que el sistema de salud no ofrece respuestas efectivas.

El régimen reconoce las consecuencias cuando ya es tarde, tras meses de ocultamiento y propaganda.

La ciencia, una vez más, se usa como instrumento de legitimación, mientras la población sufre los efectos de una gestión sanitaria marcada por la opacidad, la improvisación y el abandono.