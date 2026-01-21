Para no creer lo que hizo esta cubana en EE.UU. con la gasolina que le sobró: "¿Ella es de Pinar del Río?"

Ver más

Una cubana se ha vuelto viral en TikTok tras protagonizar una escena tan peligrosa como cómica en una gasolinera de Estados Unidos. En el video, compartido en la cuenta @nore.yero, la mujer aparece llenando botellas plásticas de agua con gasolina mientras su amiga la graba entre risas.

“Ay, Dios mío, deja eso así, ella se cree que con eso va a llegar a Chicago. Mija, deja eso ya, que ahí quedan dos dólares”, se escucha decir a la persona que filma, mientras la protagonista insiste en recoger el combustible que sobró del repostado.

En las imágenes se le ve sosteniendo la manguera del surtidor y llenando varios pomos plásticos con gasolina, que luego guarda cuidadosamente en el maletero del coche, junto a sus maletas.

La escena de las cubanas ha provocado una oleada de comentarios entre usuarios cubanos, que entre risas y advertencias han reaccionado al insólito momento.

“Ellas son de Pinar del Río, ¿verdad? Qué peligro y para ellas eso es un juego”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Si conocieran la electricidad estática no harían eso”.

Otros señalaron el riesgo de guardar combustible en envases no diseñados para ello: “Esas botellas no aguantan presión, eso puede explotar en cualquier momento”.

La mayoría coincidió en el humor y la imprudencia de la escena. “Un pomito cada tres cuadras, dale que sí se puede”, bromeó otro comentarista. Sin embargo, muchos alertaron del riesgo real de manipular gasolina de esa forma, sobre todo tan cerca del escape del vehículo.

El video, que acumula miles de reproducciones y risas, refleja la mezcla de ingenio y descuido que caracteriza a muchos de estos momentos virales protagonizados por cubanos dentro y fuera de la isla.