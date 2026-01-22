Delcy Rodríguez asegura que mantendrá el diálogo con EE.UU. “sin temor alguno”

Vídeos relacionados:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que no tiene “temor alguno” a encarar las diferencias con Estados Unidos y reiteró que su Gobierno mantiene un proceso de diálogo con la Administración del presidente Donald Trump, más de dos semanas después de la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia”, expresó Rodríguez durante una reunión del Consejo Federal de Gobierno, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión y citadas por EFE.

Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta, asumió el cargo al frente del Ejecutivo tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia, luego de la incursión militar de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas y otros tres estados, que culminaron con la detención de Maduro.

Acuerdos petroleros y control de recursos

Desde la captura de Maduro, la Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos controlará temporalmente la comercialización del petróleo venezolano. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que Washington gestionará las ventas “por un tiempo indefinido”, mientras el presidente Trump aseguró que pidió “acceso total” a los recursos energéticos del país sudamericano.

En ese contexto, Rodríguez anunció que los ingresos nacionales aumentarán en un 37 % durante 2026, impulsados por los nuevos acuerdos energéticos. “Este año se van a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37 %”, dijo la mandataria, destacando que el incremento beneficiará también a las regiones del país.

Según explicó, la distribución de los ingresos se mantendrá igual que en 2025: 53 % para comunas, 29 % para gobernaciones, 15 % para alcaldías y 3 % para “fortalecimiento institucional”. También adelantó que el Gobierno intervendrá para “corregir desequilibrios” en la asignación de fondos entre distintas alcaldías.

Ingresos millonarios y apoyo de Washington

Rodríguez informó además del ingreso de 300 millones de dólares al país, días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmara un acuerdo valorado en 500 millones de dólares entre Washington y Caracas. Según ese convenio, Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y administrará los ingresos antes de transferirlos al Gobierno interino.

Leavitt afirmó que el Ejecutivo de Delcy Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” planteadas por la Administración Trump, en el marco del proceso de transición política tras la salida de Maduro del poder.

Visita a Washington y nuevo acercamiento

La Casa Blanca confirmó este miércoles que Rodríguez tiene previsto viajar a Washington, aunque no se han precisado los detalles ni la fecha exacta del encuentro. El anuncio, hecho por un funcionario estadounidense, marca un giro en la política bilateral entre ambos países.

De concretarse, sería la primera visita de un jefe de Estado venezolano a la capital estadounidense en más de 25 años y el primer acercamiento formal entre Caracas y Washington desde la ruptura de relaciones diplomáticas durante el chavismo.

La etapa actual abre un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, bajo la supervisión directa del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han liderado el proceso de transición política en el país caribeño.