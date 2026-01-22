“Tenía nueve años cuando vi cómo golpeaban a mi madre”: exiliada cubana recuerda episodio de represión en 1970

Vídeos relacionados:

“Un día como hoy, 17 de enero de 1970, llegaron a mi casa agentes del G2 dándole golpes a la puerta. Mi abuela fue encañonada con una escopeta, mi abuelo esposado, y a mi mamá se la llevaron a rastras. Yo tenía nueve años”.

Así comienza el testimonio de Engie Álvarez, hija de la expresa política Ena Álvarez, una de las cientos de mujeres cubanas que sufrieron prisión y torturas por motivos políticos en las primeras décadas del régimen comunista.

Engie recuerda que aquella madrugada agentes del G2 (la policía política cubana) irrumpieron en su casa tras una denuncia de la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), quien aseguró haber escuchado “sonidos de transmisión” que atribuyó a mensajes enviados a la CIA.

“En realidad era la interferencia de la emisora La Voz de las Américas”, relató la exiliada desde Miami en un post de Facebook.

Durante el operativo, su madre Ena, recién liberada de prisión seis años antes, fue golpeada y arrastrada por los agentes.

“Un militar verde olivo altísimo la empujó y le dio un golpe con el puño. Cayó en la calle y se rompió la cabeza con el contén de la acera”, cuenta su hija.

“Se quedó inconsciente unos minutos. La subieron a una patrulla con la cabeza envuelta en una toalla ensangrentada y la llevaron a Villa Marista”, relató.

Ena Álvarez, según el Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos, había sido condenada a pena de muerte en 1960 por una causa política, aunque la sentencia fue conmutada a seis años de prisión por encontrarse embarazada.

En la cárcel de mujeres de Guanabacoa dio a luz esposada a su hija Enita, tras una golpiza de los carceleros.

La mujer cumpliría una segunda condena en los años 70. Murió en el exilio, en Miami, el 12 de julio de 2010.

“Esta es una de las tantas historias de abusos que vivimos desde que mi madre salió de prisión. Yo no dejo de contarla, porque es una verdad que quieren callar, para vergüenza de quienes han permitido la violación de los derechos humanos en Cuba”, concluyó Engie.

Durante los años 60 y 70, cientos de mujeres fueron encarceladas por motivos políticos en Cuba, muchas de ellas acusadas de “contrarrevolución” o “actividades subversivas”.

Organizaciones como el Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos documentan torturas, partos en prisión y condiciones infrahumanas que persisten como heridas abiertas en la memoria del exilio.