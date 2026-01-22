Denuncian filtraciones de aguas albañales en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Pacientes y acompañantes denunciaron en redes sociales filtraciones de aguas albañales en el cuerpo de guardia de Ginecología del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba, una situación que generó preocupación entre los usuarios del centro asistencial.

Las imágenes compartidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada muestran charcos persistentes, manchas de humedad y olores fétidos, una situación incompatible con un servicio que atiende emergencias ginecológicas, embarazadas y mujeres en estado de vulnerabilidad. Según uno de los testimonios citados por el comunicador, “todo eso es agua de mier…”, una expresión cruda que refleja la gravedad del problema sanitario.

De acuerdo con la publicación, la presencia de aguas residuales en un entorno hospitalario incrementa el riesgo de infecciones, compromete la seguridad del personal de salud y pone en peligro directo a las pacientes, especialmente en áreas donde la higiene es vital.

En un comentario publicado en la misma red social, sin embargo, una usuaria aseguró que el cuerpo de guardia de Ginecología fue trasladado recientemente a otra área del hospital, aunque las imágenes difundidas corresponderían al local donde funcionaba anteriormente ese servicio.

“Exigir condiciones dignas en los hospitales no es política: es salud pública. La atención médica no puede darse entre aguas albañales. Las autoridades sanitarias deben actuar de inmediato, reparar las filtraciones y garantizar un entorno seguro”, reclamó Mayeta Labrada en su mensaje.

El Hospital Juan Bruno Zayas ha sido escenario de múltiples denuncias por insalubridad y deterioro en los últimos años. En diciembre de 2025, imágenes y videos grabados dentro de la sala de partos mostraron una infestación de cucarachas en el baño utilizado por mujeres recién paridas y sus bebés, una situación que generó fuerte indignación en redes sociales, según una denuncia anterior sobre el mismo hospital.

Los repetidos señalamientos sobre condiciones precarias en uno de los principales hospitales de la provincia apuntan a un deterioro persistente en la infraestructura sanitaria y a la falta de mantenimiento en áreas sensibles para la atención materna y ginecológica.