“No se cae la magnesia”: Video viral refleja un problema cotidiano en Cuba

El creador de contenido y humorista cubano Karel Morlans Alemán está viral en Instagram con un video de doble sentido que resume la realidad de la isla: "No se cae la magnesia".

Karel explica que lleva 23 horas sin electricidad y necesita calentar agua en un caldero para bañarse. En La Habana, la dureza del agua es tal, que las cazuelas donde habitualmente se hierve el líquido, poco a poco crean una capa gruesa de sedimentos de magnesio. Llegado a un punto se fragmentan y quedan como pedruscos en el fondo.

"Este es el caldero con el que yo me caliento el agua para bañarme, a ustedes se les olvidó porque la mayoría se fue del país, pero los que seguimos aquí nos seguimos calentando el agua con esto", dice el cubano mostrando su jarro viejo ante la cámara.

Ante la imposibilidad de usarlo, decide salir a la calle a golpearlo para que se desprendan las incrustaciones. Lo que ocurre a continuación es el corazón del video.

"Salgo para la calle y empiezo a golpear para que se caiga la magnesia y a esa hora salen todos los vecinos a copiarme", dice. Así describe cómo el barrio entero se suma al coro con la frase: "¡Que se caiga, que se caiga!".

El doble sentido es imposible de ignorar para cualquier cubano. Los cacerolazos nocturnos se han extendido por toda la isla desde principios de marzo de 2026, donde los ciudadanos golpean las ollas desde balcones y calles para exigir el fin de los apagones y la caída del régimen.

El joven concluye el video con resignación y humor: "La magnesia no se cae. Así que ya tú sabes, otro día más".