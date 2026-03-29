“No se cae la magnesia”: Video viral refleja un problema cotidiano en Cuba

El creador de contenido y humorista cubano Karel Morlans Alemán está viral en Instagram con un video de doble sentido que resume la realidad de la isla: "No se cae la magnesia".
Karel explica que lleva 23 horas sin electricidad y necesita calentar agua en un caldero para bañarse. En La Habana, la dureza del agua es tal, que las cazuelas donde habitualmente se hierve el líquido, poco a poco crean una capa gruesa de sedimentos de magnesio. Llegado a un punto se fragmentan y quedan como pedruscos en el fondo.
"Este es el caldero con el que yo me caliento el agua para bañarme, a ustedes se les olvidó porque la mayoría se fue del país, pero los que seguimos aquí nos seguimos calentando el agua con esto", dice el cubano mostrando su jarro viejo ante la cámara.
Ante la imposibilidad de usarlo, decide salir a la calle a golpearlo para que se desprendan las incrustaciones. Lo que ocurre a continuación es el corazón del video.
"Salgo para la calle y empiezo a golpear para que se caiga la magnesia y a esa hora salen todos los vecinos a copiarme", dice. Así describe cómo el barrio entero se suma al coro con la frase: "¡Que se caiga, que se caiga!".
El doble sentido es imposible de ignorar para cualquier cubano. Los cacerolazos nocturnos se han extendido por toda la isla desde principios de marzo de 2026, donde los ciudadanos golpean las ollas desde balcones y calles para exigir el fin de los apagones y la caída del régimen.
El joven concluye el video con resignación y humor: "La magnesia no se cae. Así que ya tú sabes, otro día más".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética y Social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba son prolongados y frecuentes, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. El Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado varias veces, agravado por la falta de combustible y plantas termoeléctricas obsoletas. Estos cortes pueden durar desde 8 hasta más de 24 horas, obligando a las familias a reorganizar sus actividades diarias en función de los escasos momentos con electricidad.
¿Cómo afecta la crisis energética al turismo en Cuba?
La crisis energética ha impactado negativamente al turismo en Cuba. La caída en la llegada de turistas internacionales se ha visto agravada por la reducción de vuelos debido a la falta de combustible, lo que ha llevado a una baja ocupación hotelera y operaciones aéreas suspendidas. Países como Argentina, Irlanda, Canadá y Reino Unido han emitido advertencias de viaje, afectando aún más a este sector crucial para la economía cubana.
¿Qué medidas han tomado los ciudadanos cubanos ante los apagones?
Los ciudadanos cubanos han recurrido a cacerolazos y protestas como formas de expresar su descontento frente a los apagones. Además, han tenido que adaptar sus rutinas diarias, cocinando con carbón o leña y reorganizando sus actividades en los momentos en que hay electricidad. La creatividad y la resiliencia han sido esenciales para enfrentar las dificultades diarias impuestas por la crisis energética.
¿Existe alguna solución a corto plazo para la crisis energética en Cuba?
Hasta el momento, no se han presentado soluciones efectivas a corto plazo para la crisis energética en Cuba. Las autoridades han ofrecido explicaciones y promesas, pero la falta de recursos y la dependencia de importaciones de combustible limitan las posibilidades de una recuperación rápida del sistema eléctrico. La situación se mantiene crítica, con un impacto significativo en la vida diaria de la población.
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