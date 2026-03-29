Mujer se enfrenta a manifestantes No Kings en Miami: “¡Abajo el comunismo!”

La activista cubana Iliana Curra Lussón confrontó el sábado a manifestantes del movimiento No Kings, en Calle Ocho, Miami, gritándoles consignas anticomunistas.

En un video difundido por el rapero cubano exiliado El Funky en su cuenta de Instagram, se escucha a la mujer lanzar improperios a los manifestantes.

El incidente ocurrió en el día que el movimiento No Kings movilizaó a millones de personas en más de 3,000 puntos de Estados Unidos y ciudades del mundo en rechazo al presidente Donald Trump.

En el video, la mujer increpa directamente a los manifestantes con frases como "¡Comunista! ¡Comunista! ¡Abajo el comunismo!".

El Funky describió la escena como "esta señora se enfrentó a una caravana de comunistas en plena calle 8", enmarcando el episodio dentro del discurso anticomunista de la diáspora cubana en Miami.

La reacción de la mujer refleja la profunda tensión que existe en la comunidad cubana exiliada ante estas manifestaciones, que muchos perciben como una plataforma infiltrada por organizaciones de izquierda radical.

En Miami, las marchas "No Kings" se realizaron en Tropical Park y en el Parque Máximo Gómez de la Pequeña Habana, organizadas por Miami-Dade Democrats y Miami Indivisible.

El choque se produce en un momento de máxima tensión para la comunidad cubana: desde el 13 de marzo, Cuba vive una nueva ola de protestas en Morón, Ciego de Ávila, por apagones de hasta veinte horas, escasez de alimentos y represión política, con al menos 14 detenidos registrados por Cubalex.

Los exiliados en Miami respondieron a esas protestas con caravanas, concentraciones frente al Restaurante Versalles y un rally en Hialeah el 25 de marzo bajo el lema "Cuba Next", exigiendo a Trump priorizar la libertad cubana.

El Funky, miembro del Movimiento San Isidro y coautor de "Patria y Vida" —himno de las protestas del 11J de 2021—, lleva en el exilio desde noviembre de 2021 y ha organizado conciertos anticomunistas y actos de solidaridad con los presos políticos cubanos.