Mujer se enfrenta a manifestantes No Kings en Miami: “¡Abajo el comunismo!”

La activista cubana Iliana Curra Lussón confrontó el sábado a manifestantes del movimiento No Kings, en Calle Ocho, Miami, gritándoles consignas anticomunistas.
En un video difundido por el rapero cubano exiliado El Funky en su cuenta de Instagram, se escucha a la mujer lanzar improperios a los manifestantes.
El incidente ocurrió en el día que el movimiento No Kings movilizaó a millones de personas en más de 3,000 puntos de Estados Unidos y ciudades del mundo en rechazo al presidente Donald Trump.
En el video, la mujer increpa directamente a los manifestantes con frases como "¡Comunista! ¡Comunista! ¡Abajo el comunismo!".
El Funky describió la escena como "esta señora se enfrentó a una caravana de comunistas en plena calle 8", enmarcando el episodio dentro del discurso anticomunista de la diáspora cubana en Miami.
La reacción de la mujer refleja la profunda tensión que existe en la comunidad cubana exiliada ante estas manifestaciones, que muchos perciben como una plataforma infiltrada por organizaciones de izquierda radical.
En Miami, las marchas "No Kings" se realizaron en Tropical Park y en el Parque Máximo Gómez de la Pequeña Habana, organizadas por Miami-Dade Democrats y Miami Indivisible.
El choque se produce en un momento de máxima tensión para la comunidad cubana: desde el 13 de marzo, Cuba vive una nueva ola de protestas en Morón, Ciego de Ávila, por apagones de hasta veinte horas, escasez de alimentos y represión política, con al menos 14 detenidos registrados por Cubalex.
Los exiliados en Miami respondieron a esas protestas con caravanas, concentraciones frente al Restaurante Versalles y un rally en Hialeah el 25 de marzo bajo el lema "Cuba Next", exigiendo a Trump priorizar la libertad cubana.
El Funky, miembro del Movimiento San Isidro y coautor de "Patria y Vida" —himno de las protestas del 11J de 2021—, lleva en el exilio desde noviembre de 2021 y ha organizado conciertos anticomunistas y actos de solidaridad con los presos políticos cubanos.
Preguntas frecuentes sobre las manifestaciones en Miami y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Iliana Curra Lussón y qué hizo en la manifestación de Miami?
Iliana Curra Lussón es una activista cubana que confrontó a manifestantes del movimiento No Kings en Miami. Durante el incidente, les gritó consignas anticomunistas, reflejando la tensión existente entre la diáspora cubana y las manifestaciones percibidas como de izquierda radical.
¿Qué es el movimiento No Kings y qué busca?
El movimiento No Kings es un colectivo que moviliza a personas en rechazo al presidente Donald Trump. En el contexto de Miami, hubo una manifestación organizada por Miami-Dade Democrats y Miami Indivisible, que coincidió con la presencia de la activista cubana Iliana Curra Lussón y su enfrentamiento con los manifestantes.
¿Cuál es la situación actual en Cuba que ha motivado protestas tanto en la isla como en el exilio?
Cuba enfrenta una profunda crisis caracterizada por apagones, escasez de alimentos y represión política. Esto ha motivado protestas dentro de la isla y movilizaciones de apoyo en el exilio cubano, especialmente en Miami, donde se han realizado caravanas y concentraciones pidiendo libertad y el fin del régimen comunista.
¿Cómo ha reaccionado el exilio cubano en Miami ante la situación en Cuba?
El exilio cubano en Miami ha respondido con múltiples actos de protesta, incluyendo caravanas de autos y rallies como el "Free Cuba Rally" en Hialeah. Estos actos buscan llamar la atención internacional y presionar al gobierno de Estados Unidos para que tome medidas más firmes contra el régimen de La Habana.
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