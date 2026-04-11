Economista enumera los pasos que necesita dar Cuba para superar la crisis

Personas caminando por el boulevard de San Rafael (Imagen de referencia)

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La crisis económica en Cuba continúa profundizándose en medio de apagones prolongados, inflación creciente, caída del producto interno bruto y un deterioro sostenido del nivel de vida.

En este contexto, el economista cubano Orlando Freire Santana expuso, en reciente entrevista con CubaNet, una serie de medidas que -a su juicio- resultan imprescindibles para encaminar al país hacia una recuperación real.

Con más de cuatro décadas de experiencia en instituciones estatales como el Ministerio de la Industria Sideromecánica, la Industria Pesquera y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), Freire ofrece un diagnóstico severo del modelo económico vigente y propone una transformación profunda que va más allá de ajustes puntuales.

La crisis económica en Cuba continúa profundizándose en medio de apagones prolongados, inflación creciente, caída del producto interno bruto y un deterioro sostenido del nivel de vida. En este contexto, el economista cubano Orlando Freire Santana expuso, en entrevista con CubaNet, una serie de medidas que —a su juicio— resultan imprescindibles para encaminar al país hacia una recuperación real.

Tres medidas clave para salir de la crisis

Antes de cualquier diagnóstico más amplio, Freire resume lo que considera el núcleo de las soluciones inmediatas y plantea tres acciones urgentes:

1- Privatizar sectores clave de la economía: “Cuando hablo de privatizaciones me refiero fundamentalmente a la industria y a la comercialización”.

2-Eliminar el hostigamiento al sector no estatal: “Dejar de hostigar al sector no estatal de la economía”.

3-Impulsar la producción agropecuaria: “Apoyar más a los usufructuarios de tierras para que aumenten la producción agropecuaria”.Para el economista, estas medidas están directamente vinculadas con uno de los mayores problemas estructurales del país:

“Una de las cosas que mantiene al país como lo mantiene es la débil producción agropecuaria”.

Privatización parcial de salud y educación

El economista también se pronuncia sobre sectores sensibles como la salud y la educación.

Su propuesta no es una privatización total, sino un modelo mixto: “No se puede privatizar toda la salud ni toda la educación… hay que dejar una parte al Estado y privatizar la otra”.

Defiende que este esquema permitiría mantener el acceso para los sectores más vulnerables, al tiempo que abriría espacios de eficiencia para quienes puedan pagar.

Además, propone recuperar instituciones históricas: “Hay que restaurar los colegios religiosos… y devolver los que fueron confiscados”.

En ese sentido, insiste en la necesidad de compensaciones: “Las propiedades que no fueron indemnizadas hay que indemnizarlas… para que la economía marche bien y no haya resquemor”.

Primeros 100 días: Precios libres y desmontaje del aparato estatal

En una eventual reforma económica, Freire considera que las decisiones iniciales deben centrarse en desmontar los mecanismos de control actuales.

Una de las más importantes sería la liberalización de precios: “No podemos seguir con precios aprobados por un burócrata… el mercado da la información que necesitas”.

También propone eliminar estructuras estatales ineficientes, especialmente en la agricultura: “Acopio es una empresa tremendamente ineficiente… muchas veces deja la mercancía en los campos”.

Para el economista, el problema no es solo económico, sino organizativo: “Hay muchas entidades intermedias que están obstaculizando”.

Inflación: El problema de fondo es la falta de producción

Freire insiste en que el control de la inflación no pasa por medidas administrativas, sino por un aumento real de la oferta: “Lo más efectivo para controlar la inflación es aumentar la producción”.

Sin embargo, reconoce el principal obstáculo: “Prácticamente no se está produciendo nada”.

La dolarización parcial agrava la situación: “Hay tiendas donde tienes que tener dólares… entonces el salario en moneda nacional pierde sentido”.

Inversión extranjera y confianza

Otro eje clave de su propuesta es la apertura a la inversión extranjera: “Debe abrirse el sector electroenergético y todos los sectores a la inversión extranjera”.

Freire considera que este es el único camino para obtener recursos y tecnología: “Es el único sector que aporta tecnología y recursos financieros”.

No obstante, reconoce que persisten obstáculos ideológicos y regulatorios: “Hay muchas trabas… todavía hay mentalidad de que la inversión extranjera te roba”.

Para revertir esta situación, insiste en generar confianza: “El inversionista tiene que saber que puede repatriar sus ganancias y que no va a ser confiscado”.

Sector privado bajo presión

En la entrevista con CubaNet, el economista reconoce la existencia de un sector privado en Cuba, pero advierte que opera bajo condiciones adversas: “Es un sector muy hostigado por el Estado”.

Describe un entorno de incertidumbre constante: “Si tú estás bajo la zozobra de inspectores y regulaciones, no tienes seguridad… y así no camina ningún negocio”.

Un país sin respaldo financiero ni capacidad productiva

Tras exponer estas prioridades, Freire describe el estado general de la economía con contundencia: “El estado general de la economía cubana es malo”.

En la entrevista con CubaNet, explica que uno de los problemas centrales es la debilidad de las finanzas externas: “No se paga la deuda externa… y las producciones nacionales no se cumplen”.

A ello se suma la ausencia de sectores exportadores sólidos: “No hay rubros exportables de calidad que puedan catapultar al país a un tratado de libre comercio”.

El resultado es una economía incapaz de sostener sus propias necesidades de importación, lo que impacta directamente en el abastecimiento interno.

En el plano doméstico, la situación tampoco es mejor. Freire resume el escenario en dos variables clave: “Una inflación tremenda y un nivel de vida bajo”.

Indicadores críticos: apagones, inflación y caída del PIB

Entre los indicadores más preocupantes, el economista destaca la crisis energética y también subraya el comportamiento del producto interno bruto, que "ha decrecido enormemente en los últimos años”.

A esto se añade el crecimiento sostenido de los precios, que ha erosionado el poder adquisitivo de la población: “El poder adquisitivo del salario ha mermado sensiblemente… y el de las pensiones está en el piso”.

Freire advierte que las medidas adoptadas por el Gobierno, como los aumentos salariales, resultan insuficientes: “Es una pastillita para un dolor… no se resuelve nada”.

Reformas legales y constitucionales

Freire plantea que los cambios económicos deben ir acompañados de transformaciones legales profundas: “La Constitución actual plantea una economía centralizada… yo la cambiaría por una economía de mercado”.

También cuestiona el papel del Partido Comunista: “¿Quién ha visto que una constitución diga que un partido es el rector de la sociedad?”.

GAESA: un poder económico paralelo

Uno de los puntos más sensibles de su análisis es el rol de GAESA: “Controla los ingresos del sector turístico… y no está controlada por la Contraloría”.

Según explica, esto distorsiona la política de inversiones: “Se invierte en hoteles subocupados mientras se descuida la producción de alimentos y la industria”.

Por ello, propone una medida drástica: Sería bueno desmantelar GAESA”.

Cambio estructural y debate político

Freire es claro al afirmar que los cambios necesarios no pueden ser superficiales: “Es necesario un cambio completo del modelo actual”.

Aunque reconoce que existen ejemplos como China y Vietnam, donde se han aplicado reformas económicas sin cambios políticos, advierte que el caso cubano es distinto.

“Para una transformación real… es necesario un cambio político”.

Aun así, admite que dentro del propio sistema existen posturas diversas: “Hay dirigentes reformistas y dirigentes de línea dura”.

El peso del embargo y la responsabilidad interna

Sobre las sanciones de Estados Unidos, el economista relativiza su impacto: “Tienen un peso secundario… lo fundamental es la ineficacia interna”.

Un modelo de futuro: economía de mercado e integración internacional

De cara al futuro, Freire propone un modelo basado en el mercado: “La economía cubana debe ser una economía de mercado, con un Estado en un papel secundario”.

Este modelo incluiría: Mayor seguridad jurídica; Incremento de exportaciones y Inserción en acuerdos comerciales

“Es muy difícil ver a un país que no esté insertado en tratados de libre comercio y que pueda avanzar”, observó.

Capital humano y emigración

El economista también alerta sobre el impacto de la emigración masiva: “Se ha llevado técnicos, obreros calificados y capital cultural importante”.

Para revertir esta tendencia, considera clave mejorar los ingresos y generar oportunidades reales dentro del país.

Pese al diagnóstico crítico, Freire deja un mensaje de esperanza: “Que tengan fe en que todo pueda cambiar… el cambio fundamental es económico”.

No obstante, su conclusión es clara: sin reformas profundas -y posiblemente sin transformaciones políticas- la economía cubana difícilmente podrá salir del estancamiento actual.