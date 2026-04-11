Cineasta Juan Vilar a Díaz-Canel: "Existen ridículos, mediocres e insípidos políticos en nuestra historia, pero has puesto la vara muy alta"

Vídeos relacionados:
El cineasta cubano Juan Pin Vilar publicó un contundente mensaje en Facebook dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel, en el que lo califica de imbécil de los grandes y lo acusa de ser el político más mediocre e incapaz que ha conocido en toda la historia de Cuba desde 1959.
El detonante inmediato fue la entrevista que Díaz-Canel concedió a la periodista Kristen Welker del programa "Meet the Press" de NBC News, en la que el mandatario mostró irritación, evasión y un notorio vacío intelectual ante preguntas directas sobre la crisis del país.
"Compadre, existen ridículos, mediocres e insípidos políticos en nuestra historia, pero, Díaz-Canel, has puesto la vara muy alta. Bróder, usted es un imbécil de los grandes", escribió Vilar sin rodeos.
El documentalista fue aún más lejos al comparar al gobernante con la periodista independiente Yoani Sánchez: "Usted no le aguanta un round a Yoanis Sánchez, con quién he intercambiado saludos apenas dos o tres veces en la vida, pero se le nota el rigor intelectual por encima de la ropa".
Sobre la entrevista con NBC, Vilar fue igualmente demoledor: "La periodista de NBC que debe haberse quedado sorprendida ante tanta estupidez, tanto vacío de ideas".
En esa entrevista, Welker le preguntó a Díaz-Canel si estaría dispuesto a renunciar para salvar a Cuba. La respuesta del gobernante fue contraatacar: "¿Ha hecho esa pregunta a otro presidente en el mundo? ¿Podría hacerle esa pregunta al presidente Trump? ¿Es una pregunta suya o proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos?". Welker defendió su línea de interrogación afirmando que le había hecho preguntas similares a Trump.
Vilar no se detuvo ahí. Invocó la figura de José Ramón Machado Ventura -uno de los históricos más oscuros del castrismo, de 95 años- para establecer una comparación que resulta devastadora: "Mira que Machado Ventura es un invento deformado y malnacido, repudiado por cuanto revolucionario honesto y con dos dedos de frente pasó por esta isla. Pero usted lo supera con creces".
El cineasta también reivindicó al activista René Fidel González junto a Yoani Sánchez como voces más legítimas que el propio gobernante para hablar en nombre del pueblo cubano: "Lo único que hace Yoanis -igual que René Fidel- es caminar y contar lo que escucha y lo que ve. Ellos tienen más derecho que usted a hablar a nombre del pueblo, sencillamente porque andan a pie y sin miedo".
Vilar cerró su texto con una pregunta que resume la denuncia de fondo sobre la persecución que el régimen ejerce contra la disidencia: "¿A qué tú le tienes miedo? ¿A una mujer con un teléfono hablando por la calle?", en alusión directa a Yoani Sánchez, detenida arbitrariamente por la Seguridad del Estado el pasado 28 de enero para impedirle asistir a una recepción diplomática.
Vilar, documentalista con una larga trayectoria de enfrentamiento a la censura del régimen, no es nuevo en este tipo de críticas: en junio de 2023 ya le envió una carta pública a Díaz-Canel denunciando la prohibición de su documental "La Habana de Fito".
Preguntas frecuentes sobre la crítica de Juan Vilar a Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué dijo Juan Vilar sobre Díaz-Canel?
Juan Vilar calificó a Miguel Díaz-Canel como el político más mediocre e incapaz que ha conocido en la historia de Cuba desde 1959. En su mensaje en Facebook, Vilar criticó duramente al gobernante cubano tras una entrevista con NBC News, destacando su irritación y evasión ante preguntas directas sobre la crisis en el país.
¿Por qué fue criticada la entrevista de Díaz-Canel con NBC News?
La entrevista fue criticada porque Díaz-Canel mostró irritación y evasión al responder preguntas sobre su disposición a renunciar para salvar a Cuba. Además, su respuesta fue percibida como un intento de desviar la atención al cuestionar si la pregunta provenía del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
¿Cómo reaccionó el público a las declaraciones de Díaz-Canel en la entrevista?
La reacción del público fue mayoritariamente negativa. Muchos cubanos criticaron a Díaz-Canel por no saber lidiar con la prensa libre y por anteponer su cargo al bienestar del pueblo. Las redes sociales se llenaron de comentarios que cuestionaban su legitimidad y su capacidad para liderar el país en medio de la crisis actual.
¿Cuál es la situación actual de Cuba en términos de crisis energética y económica?
Cuba atraviesa una grave crisis energética con apagones de hasta 30 horas diarias y una contracción económica significativa. El país ha experimentado una caída del 23% en su PIB desde 2019, y la escasez de alimentos, medicinas y combustible es generalizada. La situación se ha agravado tras el corte del suministro petrolero venezolano.
¿Qué demandas ha hecho Estados Unidos a Cuba para normalizar las relaciones?
Estados Unidos ha exigido la liberación de presos políticos, la celebración de elecciones multipartidistas y la creación de una prensa libre como condiciones para normalizar las relaciones. Díaz-Canel se negó a comprometerse con estas demandas durante la entrevista con NBC News, manteniendo la postura histórica del régimen de no aceptar injerencias en sus asuntos internos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.