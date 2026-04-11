Cineasta Juan Vilar a Díaz-Canel: "Existen ridículos, mediocres e insípidos políticos en nuestra historia, pero has puesto la vara muy alta"

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El cineasta cubano Juan Pin Vilar publicó un contundente mensaje en Facebook dirigido directamente a Miguel Díaz-Canel, en el que lo califica de imbécil de los grandes y lo acusa de ser el político más mediocre e incapaz que ha conocido en toda la historia de Cuba desde 1959.

El detonante inmediato fue la entrevista que Díaz-Canel concedió a la periodista Kristen Welker del programa "Meet the Press" de NBC News, en la que el mandatario mostró irritación, evasión y un notorio vacío intelectual ante preguntas directas sobre la crisis del país.

"Compadre, existen ridículos, mediocres e insípidos políticos en nuestra historia, pero, Díaz-Canel, has puesto la vara muy alta. Bróder, usted es un imbécil de los grandes", escribió Vilar sin rodeos.

El documentalista fue aún más lejos al comparar al gobernante con la periodista independiente Yoani Sánchez: "Usted no le aguanta un round a Yoanis Sánchez, con quién he intercambiado saludos apenas dos o tres veces en la vida, pero se le nota el rigor intelectual por encima de la ropa".

Sobre la entrevista con NBC, Vilar fue igualmente demoledor: "La periodista de NBC que debe haberse quedado sorprendida ante tanta estupidez, tanto vacío de ideas".

En esa entrevista, Welker le preguntó a Díaz-Canel si estaría dispuesto a renunciar para salvar a Cuba. La respuesta del gobernante fue contraatacar: "¿Ha hecho esa pregunta a otro presidente en el mundo? ¿Podría hacerle esa pregunta al presidente Trump? ¿Es una pregunta suya o proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos?". Welker defendió su línea de interrogación afirmando que le había hecho preguntas similares a Trump.

Vilar no se detuvo ahí. Invocó la figura de José Ramón Machado Ventura -uno de los históricos más oscuros del castrismo, de 95 años- para establecer una comparación que resulta devastadora: "Mira que Machado Ventura es un invento deformado y malnacido, repudiado por cuanto revolucionario honesto y con dos dedos de frente pasó por esta isla. Pero usted lo supera con creces".

El cineasta también reivindicó al activista René Fidel González junto a Yoani Sánchez como voces más legítimas que el propio gobernante para hablar en nombre del pueblo cubano: "Lo único que hace Yoanis -igual que René Fidel- es caminar y contar lo que escucha y lo que ve. Ellos tienen más derecho que usted a hablar a nombre del pueblo, sencillamente porque andan a pie y sin miedo".

Vilar cerró su texto con una pregunta que resume la denuncia de fondo sobre la persecución que el régimen ejerce contra la disidencia: "¿A qué tú le tienes miedo? ¿A una mujer con un teléfono hablando por la calle?", en alusión directa a Yoani Sánchez, detenida arbitrariamente por la Seguridad del Estado el pasado 28 de enero para impedirle asistir a una recepción diplomática.

Vilar, documentalista con una larga trayectoria de enfrentamiento a la censura del régimen, no es nuevo en este tipo de críticas: en junio de 2023 ya le envió una carta pública a Díaz-Canel denunciando la prohibición de su documental "La Habana de Fito".