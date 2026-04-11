"¿Quieres que Díaz-Canel salga del poder?": Publican encuesta en redes y esto dicen los cubanos

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Una encuesta informal publicada en Facebook por el activista cubano Elieser El Bayardo con la pregunta "¿Quieres que Díaz-Canel salga del poder?" se convirtió en un fenómeno viral este fin de semana, acumulando miles de comentarios en pocas horas con un resultado aplastante: la inmensa mayoría de los participantes, conectándose desde la Isla, respondió que sí.

La publicación llegó en un momento especialmente oportuno: apenas un día después de que Díaz-Canel declarara en una entrevista con la cadena NBC News que la dimisión "no forma parte de nuestro vocabulario", y que solo consideraría abandonar "si el pueblo cubano entiende que no soy apto para el cargo", en lo que fue su primera aparición en televisión abierta estadounidense desde que Fidel Castro participara en el mismo programa, "Meet the Press", en 1959.

El propio El Bayardo destacó el peso del ejercicio: "Parece algo tonto pero no lo es, en apenas 3 horas más de 8 mil comentarios y prácticamente el 95% dice que sí, que salga del poder y además les puedo asegurar que más de 59% de las visualizaciones de la publicación son de Cuba".

Ese dato —que más de la mitad de quienes vieron la encuesta están dentro de la Isla, donde el acceso a internet es limitado y la represión por participar en entornos digitales es creciente— le da un peso simbólico considerable al ejercicio, a pesar de su carácter informal y no vinculante.

Los comentarios de los cubanos oscilaron entre el sarcasmo y el hartazgo más genuino. "Hasta él mismo sabe la respuesta", escribió un usuario. Otro fue más contundente: "Quiero que salga de la vida y la historia de los cubanos". Un tercero optó por el multilingüismo como forma de énfasis: "Sí, Yes, Oui, Sì, Sim, Ja... ahí está mi respuesta en 10 idiomas, no es que sea políglota, es que quería que se entendiera en todo el mundo".

No faltó el humor: "Seguro que yes, pero que no se vaya solo, que se lleve toda la tropa"; ni la ironía más directa: "Creo que esa pregunta está de más".

Pero también hubo voces que advirtieron que el problema va más allá de una persona. "Todos quisiéramos eso, pero no se resuelve nada con cambiar a uno por otro. Hace falta democracia y justicia", escribió un participante. Otro cerró con una frase que resume el sentir de muchos: "Lo más importante es una Cuba libre y democrática, al final un puesto a dedo puede sustituirse por otro. Patria y Vida".

El contexto en que surge esta encuesta no puede ignorarse. En su entrevista con la conductora Kristen Welker, Díaz-Canel no solo rechazó dimitir, sino que contraatacó con visible irritación: ¿Le haces esa pregunta a Trump? ¿Viene del Departamento de Estado del gobierno de EE.UU.?". Welker respondió que había hecho preguntas igual de duras a Trump y a otros presidentes.

La encuesta de El Bayardo funciona, entonces, como la respuesta que el pueblo cubano no pudo darle directamente al mandatario: la misma pregunta que él esquivó en televisión, respondida por miles desde dentro y fuera de la Isla. Eso, sin contar la contestación directa que están dando desde julio de 2021 las sistemáticas y crecientes protestas populares que no han cesado ni con la permanente represión.

No es la primera vez que ocurre algo así. En enero de este año, una joven de 24 años de Santiago de Cuba fue citada por la Seguridad del Estado y obligada a borrar una encuesta viral en Facebook que invitaba a votar por Marco Rubio, el Secretario de Estado de EE.UU. o por Díaz-Canel. El patrón es consistente: cada vez que se abre un espacio de expresión informal, el rechazo al mandatario es masivo. ¿Escuchará alguna vez a su pueblo?