Cubana denuncia intento de desalojo por construcción ilegal en La Habana: “No tenemos dónde vivir”

Betty González Navarro, una cubana que vive en un asentamiento informal cerca del aeropuerto de La Habana, denunció en un video publicado en Instagram que funcionarios de Planificación Física llegaron a su comunidad a advertirles que deben abandonar sus viviendas por tratarse de construcciones ilegales.

Betty lleva aproximadamente un año viviendo en ese lugar que ella reconoce que es una construcción ilegal pero explica que han levantado su casa de madera con recursos propios y a un costo personal enorme, porque no tienen dónde vivir.

"Es triste saber que después de luchar, de construir algo con sacrificio, porque no saben lo que uno tiene que hacer para poder tener aunque sea una casa de madera, vengan a querer demolerlo todo", expresó.

Durante la visita de los funcionarios, que realizaban lo que el régimen denomina "control popular", uno de ellos afirmó que desde 2024 han estado advirtiendo que en esa zona no se puede construir.

"Aquí no se puede construir, aquí no se pueden hacer viviendas y aún así ustedes han seguido ocupando espacio cada vez más", dijo la funcionaria.

La población entiende que existan regulaciones pero el Estado no ofrece soluciones reales al problema de la vivienda.

Betty confrontó al funcionario recordándole que una representante del Ministerio de Vivienda les había dicho el año anterior que los suelos habían sido "desafectados" y que sí podían construir. Sin embargo, un funcionario respondió que "Vivienda no autoriza nada" y amenazó con buscar y acusar a esa supuesta persona que lo contradice.

Cuando Betty intentó grabar la situación, los funcionarios se lo prohibieron. Incluso un policía intentó quitarle el móvil.

"Me echaron el guardia porque yo estaba grabando y según ellos no tenían ningún delito. Aquí estaba mi mamá discutiendo simplemente porque ellos se refirieron a que teníamos que demoler y teníamos que irnos para donde teníamos la dirección del carnet de identidad. Muchos de ellos (los policías) son orientales igual que nosotros", dijo la joven guantanamera.

"Si venimos para otras provincias es porque igual teníamos necesidad y estábamos aún peor en nuestra tierra. Según ellos, podíamos solicitar terreno, pero dónde solicitamos terreno. Mi mamá tenía seis niños chiquitos y a pesar de tanto solicitarlo nunca se lo dieron, ni en Guantánamo ni aquí en La Habana. Entonces, si uno no construye por sus propios medios qué hacemos. No entiendo el fin de esta gente", dijo Betty.

La publicación desató una avalancha de reacciones. "Es un abuso lo que tienen con el pueblo cubano", escribió un seguidor. Otro señaló la contradicción central del problema: "Por qué no los dejan construir si el gobierno no da ningún bloque para tener su casita."

Un tercero reclamó: "Vayan para el centro de La Habana y ocúpense de los derrumbes, de edificar, no de seguir acabando y destruyendo la vida de la gente que intenta salir adelante con sus escasos recursos."

Hubo también quien cuestionó el fondo del asunto: "La violencia no es solo física. Violencia mental es lo que tienen hace más de 60 años con un pueblo, con toda una juventud, ancianos, niños, a todo un país."

Y otro comentario apuntó con ironía que no habrá desalojo porque el régimen no tiene recursos ni para eso. "Tranquila Mimi que ahora mismo no hay ni combustible para echarle a una retroexcavadora."

El caso de Betty refleja una crisis habitacional estructural que el propio régimen reconoce pero no resuelve.

El déficit de viviendas en Cuba supera las 800,000 unidades, existen 961 barrios informales en la isla y de ellos hay 513 sin reconocimiento oficial.

En los primeros cinco meses de 2025 se registraron más de 10,000 violaciones urbanísticas. Pese a ello, el gobierno aplica multas y amenaza con demoliciones sin ofrecer alternativas reales a las familias afectadas.

Díaz-Canel reconoció en 2019 que la vivienda es el principal problema social acumulado en Cuba, mientras pedía mano dura contra las irregularidades urbanísticas, una contradicción que casos como el de Betty González Navarro siguen poniendo en evidencia años después.