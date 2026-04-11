Soldado en servicio pide liberación de su esposo detenido por ICE: entró a EE.UU. con parole

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Liz Faras-Mendez, una soldado puertorriqueña desplegada en servicio activo al otro lado del mundo, lucha por la liberación de su esposo, un venezolano detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde octubre de 2025 en San Antonio, Texas.
El hombre, padre de una niña de diez años, ingresó a Estados Unidos en 2024 bajo el programa de parole humanitario CHNV destinado a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos, según un reporte de Telemundo 51.
Una vez en el país, se casó con la soldado y presentó su solicitud de residencia permanente por matrimonio con una ciudadana militar, con todos sus trámites en curso al momento de su arresto.
Fue detenido cuando acudió a su cita anual de inmigración. La propia soldado Liz lo acompañó ese día, sin imaginar lo que ocurriría al cruzar la puerta de la oficina.
"Nosotros confiados, yo lo acompañé específicamente a la localidad de San Antonio, en Texas. Una vez lo acompaño ahí, pues al momento de ingresar a su cita fue detenido", relató la mujer.
La soldado cuenta que tras el arresto su esposo ha perdido 25 libras de peso y además desarrolló una hipertensión que requiere de medicación diaria.
No es el primer caso de esta naturaleza de que se tienen noticias. A inicios de este mes, Annie Ramos, una joven hondureña y esposa de un soldado del Ejército de Estados Unidos, fue liberada tras pasar casi una semana detenida en un centro federal de inmigración, luego de ser arrestada dentro de una base militar en Luisiana.
La joven, de 22 años, fue detenida cuando acudía a registrarse en la base donde sirve su esposo, el sargento primero Matthew Blank, con el objetivo de acceder a beneficios militares e iniciar el proceso para obtener la residencia permanente.
Su caso generó una fuerte reacción pública, especialmente entre críticos de la política migratoria del presidente Donald Trump, quienes advirtieron que este tipo de medidas puede afectar la moral de las tropas, en particular cuando el militar se prepara para el despliegue.
Preguntas frecuentes sobre detenciones de familiares de militares por ICE en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenido el esposo de la soldado Liz Faras-Mendez?
El esposo de la soldado Liz Faras-Mendez fue detenido durante su cita anual de inmigración por el ICE en San Antonio, Texas. Aunque había ingresado al país bajo el programa de parole humanitario CHNV y estaba en proceso de solicitud de residencia permanente por matrimonio con una ciudadana militar, fue arrestado sin previo aviso, lo que ha afectado su salud física y emocional.
¿Cuál es el impacto de las detenciones de ICE en las familias de militares en EE.UU.?
Las detenciones de ICE de familiares de militares pueden afectar gravemente la moral de las tropas y la estabilidad de sus familias. Casos como el de Liz Faras-Mendez y otros similares generan una fuerte reacción pública y preocupación dentro de la comunidad militar, que depende de la estabilidad familiar para cumplir con sus funciones, especialmente en contextos internacionales tensos.
¿Existen precedentes de liberaciones de familiares de militares detenidos por ICE?
Sí, ha habido precedentes de liberaciones de familiares de militares detenidos por ICE. Por ejemplo, Annie Ramos, esposa de un soldado del Ejército de EE.UU., fue liberada después de estar detenida casi una semana. Estas liberaciones suelen venir después de fuertes reacciones públicas y procesos legales que buscan garantizar el debido proceso y la estabilidad de las familias militares.
¿Cómo afecta la política migratoria de la administración Trump a los familiares de militares?
La política migratoria de la administración Trump ha endurecido las acciones del ICE, afectando a familiares de militares. Esta administración ha eliminado políticas que ofrecían flexibilidad en casos de familias de militares, lo que ha incrementado las detenciones y el riesgo de deportación, a pesar de que históricamente se ha mostrado cierta indulgencia en estos contextos para no desalentar el alistamiento en las fuerzas armadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.