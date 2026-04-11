Soldado en servicio pide liberación de su esposo detenido por ICE: entró a EE.UU. con parole

Vídeos relacionados:

Liz Faras-Mendez, una soldado puertorriqueña desplegada en servicio activo al otro lado del mundo, lucha por la liberación de su esposo, un venezolano detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde octubre de 2025 en San Antonio, Texas.

El hombre, padre de una niña de diez años, ingresó a Estados Unidos en 2024 bajo el programa de parole humanitario CHNV destinado a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos, según un reporte de Telemundo 51.

Una vez en el país, se casó con la soldado y presentó su solicitud de residencia permanente por matrimonio con una ciudadana militar, con todos sus trámites en curso al momento de su arresto.

Fue detenido cuando acudió a su cita anual de inmigración. La propia soldado Liz lo acompañó ese día, sin imaginar lo que ocurriría al cruzar la puerta de la oficina.

"Nosotros confiados, yo lo acompañé específicamente a la localidad de San Antonio, en Texas. Una vez lo acompaño ahí, pues al momento de ingresar a su cita fue detenido", relató la mujer.

La soldado cuenta que tras el arresto su esposo ha perdido 25 libras de peso y además desarrolló una hipertensión que requiere de medicación diaria.

No es el primer caso de esta naturaleza de que se tienen noticias. A inicios de este mes, Annie Ramos, una joven hondureña y esposa de un soldado del Ejército de Estados Unidos, fue liberada tras pasar casi una semana detenida en un centro federal de inmigración, luego de ser arrestada dentro de una base militar en Luisiana.

La joven, de 22 años, fue detenida cuando acudía a registrarse en la base donde sirve su esposo, el sargento primero Matthew Blank, con el objetivo de acceder a beneficios militares e iniciar el proceso para obtener la residencia permanente.

Su caso generó una fuerte reacción pública, especialmente entre críticos de la política migratoria del presidente Donald Trump, quienes advirtieron que este tipo de medidas puede afectar la moral de las tropas, en particular cuando el militar se prepara para el despliegue.