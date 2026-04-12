La otra cara de los indultos del régimen: Abandono y miseria

Vídeos relacionados:
Un hombre conocido como Chachito, vecino del barrio habanero de Santa Amalia, fue encontrado tirado y solo en una esquina de su localidad tras ser puesto en libertad por el régimen cubano en el marco del indulto masivo de 2,010 presos anunciado por el régimen, según una denuncia difundida por el comunicador Luis Lozano y amplificada por La Tijera News.
Chachito pasó de ser preso común a convertirse en preso político y plantado dentro de las cárceles castristas, una categoría que históricamente designa a quienes se negaron a someterse a los programas de reeducación del régimen, reivindicando su condición de prisioneros de conciencia.
Fue encontrado en un estado crítico: un hombre enfermo, cercano a los 60 años, sin poder caminar y con las huellas evidentes de las torturas físicas y psicológicas sufridas durante años de encierro.
Su caso se suma a una larga lista de liberaciones que organizaciones de derechos humanos han calificado como insuficientes e incompletas. Según Human Rights Watch, ninguno de los más de 700 presos políticos restantes fue incluido en el indulto, lo que desnuda el carácter selectivo y propagandístico de la medida.
Organizaciones como Justicia 11J han advertido además que muchas de estas liberaciones se realizan bajo beneficios penitenciarios condicionados y revocables, lo que significa que los excarcelados pueden ser devueltos a prisión en cualquier momento, sin garantías reales de libertad.
El abandono institucional que sufre Chachito no es un caso aislado. El Sistema de Atención a la Familia solo atiende a 67,000 personas en todo el país, una cifra irrisoria frente a la magnitud de la crisis social que atraviesa Cuba.
Casos similares han sido documentados recientemente. El exboxeador Gaspar Casamayor Álvarez, reconocido Gloria Deportiva, fue denunciado en condiciones de abandono pese a su trayectoria deportiva. También se conoció el caso de Camilo González, de 63 años, sobreviviendo a la intemperie a las puertas de un hospital, y el de un anciano de Bayamo que recoge latas en vertederos para sobrevivir.
Chachito es, según quienes denunciaron su situación, una víctima más del abandono y la represión de un sistema que primero encarcela y tortura, y luego devuelve a sus víctimas a la calle sin recursos, sin familia localizada y sin ningún tipo de asistencia.
Preguntas Frecuentes sobre el Indulto en Cuba y sus Consecuencias
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó el indulto masivo anunciado por el régimen cubano?
El indulto masivo fue presentado como un gesto humanitario, pero organizaciones de derechos humanos han denunciado que responde a una necesidad financiera del Estado cubano. La medida también busca aliviar el colapso del sistema penitenciario y reducir costos, sin abordar la situación de los presos políticos. Además, se percibe como una estrategia para desviar la atención internacional y mitigar presiones externas sobre el régimen cubano.
¿Cuántos presos políticos fueron liberados en el indulto de 2,010 personas?
Ningún preso político fue liberado en el indulto de 2,010 personas. El régimen cubano excluyó a los presos políticos, utilizando la categoría de "delitos contra la autoridad" para dejarlos fuera de la medida. Esto ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, que señalan la falta de transparencia y la naturaleza selectiva y propagandística de los indultos.
¿Cuál es la situación de los excarcelados tras el indulto en Cuba?
Muchos de los excarcelados, como Chachito, enfrentan abandono y miseria al salir de prisión. No reciben apoyo ni recursos, enfrentando problemas de salud y precariedad económica. Las liberaciones a menudo se realizan bajo beneficios penitenciarios condicionados, lo que significa que pueden ser devueltos a prisión en cualquier momento, sin garantías reales de libertad.
¿Cómo afecta la falta de respaldo institucional a los ciudadanos cubanos?
En Cuba, la falta de respaldo institucional deja a muchos ciudadanos, especialmente a los ancianos, en condiciones de extrema precariedad. Casos como el de Pascual Jiménez y el exboxeador Gaspar Casamayor reflejan el abandono que sufren aquellos que no cuentan con apoyo estatal ni recursos para subsistir, evidenciando un problema estructural en la atención social del país.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.