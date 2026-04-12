La otra cara de los indultos del régimen: Abandono y miseria

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Un hombre conocido como Chachito, vecino del barrio habanero de Santa Amalia, fue encontrado tirado y solo en una esquina de su localidad tras ser puesto en libertad por el régimen cubano en el marco del indulto masivo de 2,010 presos anunciado por el régimen, según una denuncia difundida por el comunicador Luis Lozano y amplificada por La Tijera News.

Chachito pasó de ser preso común a convertirse en preso político y plantado dentro de las cárceles castristas, una categoría que históricamente designa a quienes se negaron a someterse a los programas de reeducación del régimen, reivindicando su condición de prisioneros de conciencia.

Fue encontrado en un estado crítico: un hombre enfermo, cercano a los 60 años, sin poder caminar y con las huellas evidentes de las torturas físicas y psicológicas sufridas durante años de encierro.

Su caso se suma a una larga lista de liberaciones que organizaciones de derechos humanos han calificado como insuficientes e incompletas. Según Human Rights Watch, ninguno de los más de 700 presos políticos restantes fue incluido en el indulto, lo que desnuda el carácter selectivo y propagandístico de la medida.

Organizaciones como Justicia 11J han advertido además que muchas de estas liberaciones se realizan bajo beneficios penitenciarios condicionados y revocables, lo que significa que los excarcelados pueden ser devueltos a prisión en cualquier momento, sin garantías reales de libertad.

El abandono institucional que sufre Chachito no es un caso aislado. El Sistema de Atención a la Familia solo atiende a 67,000 personas en todo el país, una cifra irrisoria frente a la magnitud de la crisis social que atraviesa Cuba.

Casos similares han sido documentados recientemente. El exboxeador Gaspar Casamayor Álvarez, reconocido Gloria Deportiva, fue denunciado en condiciones de abandono pese a su trayectoria deportiva. También se conoció el caso de Camilo González, de 63 años, sobreviviendo a la intemperie a las puertas de un hospital, y el de un anciano de Bayamo que recoge latas en vertederos para sobrevivir.

Chachito es, según quienes denunciaron su situación, una víctima más del abandono y la represión de un sistema que primero encarcela y tortura, y luego devuelve a sus víctimas a la calle sin recursos, sin familia localizada y sin ningún tipo de asistencia.