Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Jueves, 6 Junio, 2019 - 11:05 (GMT-5)

El cantante cubano Baby Lores ha salido en defensa del humorista cubano Limay Blanco tras el aluvión de críticas que ha recibido a través de las redes sociales luego de comunicar que había dejado atrás la religión yoruba para aceptar a "Cristo como su único salvador".

Lo ha hecho a través de un vídeo emitido en directo en su cuenta de Instagram y en el que ha pedido ante todo "respeto" ante la decisión del comediante de convertirse al cristianismo.

"No hay porque ofender, hay que respetar la libertad de expresión. Respeten a la gente lo que quieran ser. Si Limay Blanco se siente mejor sirviéndole a Dios ese es su problema", comentó.

No ad for you

El exintegrante del Clan 537 también habló sobre la inclinación de la fe y de cómo uno puede ir cambiando a través de los años sin ningún tipo de problema: "La fe se va desarrollando con uno poco a poco. La fe se busca hasta que se encuentra", añadió.

El artista también quiso aclarar que no había nada malo en amar a Cristo.

Asimismo, confesó que ser cristiano no era una tarea fácil y llevaba su tiempo, por lo que el comediante irá poco a poco haciendo algunos cambios en su vida: "Ser cristiano es una carrera difícil e implica aprender a serle fiel a tu esposa, a no robar, a no matar. No sé que le ven de malo a ser cristiano. Limay cambiará, pero poco a poco."

Además de hablar de la nueva inclinación religiosa del humorista, Baby Lores de ejemplo de otros cantantes urbanos de la Isla como El Chulo o William El Magnífico, quienes también habían abrazado recientemente la fe cristiana y había hecho muchos cambios positivos en sus vidas.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram