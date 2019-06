Orishas arrasa en México con su "Origen Tour 2019" (+Video)

Publicado el Sábado, 1 Junio, 2019 - 15:21 (GMT-5)

El grupo musical cubano Orishas llegó a México con su Origen Tour 2019 y arrasó en la capital azteca con un concierto masivo en el Pabellón Cuervo, repleto de cubanos nostálgicos y de latinos de varios países que siguen su contagiosa música.

Con clásicos como A lo cubano, Represent, 537 Cuba y temas más recientes como Isla Bella y Sastre de tu amor, Yotuel, Roldán y El Ruzzo hicieron bailar, saltar, emocionarse y cantar a su público.

La acogida del grupo ha sido en grande y a pocos días del primer concierto, el pabellón de una capacidad de más de 3000 personas, se vendió completo.

Los artistas han dicho sentirse muy bien recibidos no solo por los cubanos que viven en el país azteca, sino por los mexicanos también. En entrevista para el El club del rock, los artistas aseguraron: "Lo que podemos decirle a los fans de México y las nuevas generaciones que escuchan por primera vez a Orishas es que disfrutarán un gourmet musical con sabor a taquitos al pastor, arrachera, frijolitos, tequila, enchiladas, quesadillas, tortas, chicharrón en salsa verde y todo ese sabor que solo tienen los mexicanos. Ahí los vemos y esperamos para disfrutar de este banquete".

Durante la misma entrevista, Yotuel Romero recordó cómo volvieron a reunirse luego de una década separados: "Yo ya había estado haciendo muchas cosas y había tenido varios éxitos desde la producción, pero hubo un punto en el que buscaba un sonido y no me sentía satisfecho, mi mujer fue la que me dijo: 'Tú lo que quieres es a Orishas', y me hizo ver esa situación, no lo pensé mucho, tomé el teléfono y me comuniqué con mis compañeros, la respuesta fue sin dudar: '¿Cuándo nos vemos?'".

Este sábado, la banda se presentará en Chimalhuacán, Estado de México, como parte de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural 2019.

