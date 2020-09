Detienen a Luis Manuel Otero cuando se manifestada afuera de su casa con la imagen de un girasol

El artista cubano Luis Manuel Otero fue detenido este martes cuando se manifestada a las afueras de su casa sentado y mostrando la imagen de un girasol.

"Mientras no exista la libertad en Cuba, a mi girasol le seguirán faltando los colores. Estamos conectados con la Marcha de los Girasoles", expresó el joven poco antes de ser detenido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.

Otero Alcántara encendió velas este 8 de septiembre a la Virgen de la Caridad y a otros santos, y simbólicamente se sentó en un banco en medio de la calle de su casa en la barriada de San Isidro, en La Habana, debajo de la lluvia.

Esta acción de Otero Alcántara puso al descubierto, una vez más, la intolerancia y la falta de derechos en Cuba.

"Ustedes van a ver cómo se detiene a un joven por estar sentado en un banco", dijo el artista disidente.

Al poco tiempo de estar sentado manifestándose, llegó una patrulla policial y entre varios agentes lo arrestaron.

Los girasoles, que los cubanos usan para honrar a Cachita especialmente en fechas como la de hoy, se han convertido también en una especie de símbolo de protesta contra el régimen de la Isla tras la convocatoria que hiciera el pasado año la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), para salir en estas fechas por las calles de Santiago de Cuba con girasoles en las manos a modo de protesta pacífica.

Durante esa iniciativa que fue conocida como la Marcha de los Girasoles, fueron detenidas y golpeadas más de cien personas y cerca de cinco viviendas fueron allanadas por agentes militares.

Este año, la UNPACU convocó para este martes otra Revolución de los Girasoles, para que los interesados en participar en toda la isla marcharan con la flor que celebra el día la Virgen de la Caridad.

No obstante, desde bien temprano la policía cubana ha estado vigilando a los opositores y ha detenido a varios activistas y disidentes, como es el caso de José Daniel Ferrer y Rosa María Payá.

Desde que comenzara a circular la idea de llevar a cabo este año la Marcha de los Girasoles, la Seguridad del Estado advirtió a las organizaciones opositoras de Cuba que no la permitirían.

Durante un arresto a Aníbal Riveaux Figueredo, miembro de la UNPACU, los agentes comunicaron que "no permitirán el día de los girasoles, que no van a dejar salir a nadie a la calle porque ellos tienen la fuerza, que no van a permitir nada".